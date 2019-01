V obciach na Orave by malo v nedeľu pomáhať ešte 60 hasičov

Mimoriadna situácia v súvislosti so snehovou kalamitou naďalej platí v Žilinskom kraji v 22 obciach a jednom meste.

Námestovo 20. januára (TASR)- Hasičom sa v oravských obciach zasiahnutých snehovou kalamitou podarilo do sobotného (19.1.) večera vykonať všetky práce, ktoré mali pôvodne naplánované na dva dni. V nedeľu by malo v obciach pomáhať ešte 60 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), informovala Zuzana Farkasová z Prezídia HaZZ.



"Vďaka perfektnej spolupráci HaZZ a Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR bolo z piatkového (18.1.) večera do sobotného rána zmobilizovaných 300 dobrovoľných hasičov, ktorí v sobotu ráno vyrazili v piatich evakuačných autobusoch HaZZ na pomoc na Oravu," pripomenula Farkasová.



Hasiči podľa nej až do zotmenia v zasiahnutých obciach odstraňovali veľké nánosy snehu zo striech budov, sprístupňovali cestné komunikácie, komunikácie k verejným budovám a rozširovali chodníky v obciach. "Počas soboty sa podarilo vykonať všetky práce súvisiace s odstraňovaním následkov snehovej kalamity, ktoré boli pôvodne odhadované na dva dni. V nedeľu bude v zasiahnutých obciach obyvateľom pomáhať 60 príslušníkov HaZZ," dodala.



