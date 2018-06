V Stupave narazilo auto do plynovej prípojky, evakuovať museli 21 ľudí

Na mieste nehody merali hasiči ovzdušie na zistenie prítomnosť metánu v ovzduší a realizovali na havarovanom vozidle, ktoré bolo prevrátené na strechu, protipožiarne opatrenia.

Stupava 16. júna (TASR) – V Stupave na Dlhej ulici narazilo pred pol štvrtou hodinou ráno auto do plynovej prípojky pred rodinným domom. Hasiči preto museli evakuovať 21 ľudí z okolitých domov do hasičského evakuačného autobusu. TASR o tom informovalo Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.



Na mieste nehody merali hasiči ovzdušie na zistenie prítomnosť metánu v ovzduší a realizovali na havarovanom vozidle, ktoré bolo prevrátené na strechu, protipožiarne opatrenia. "V spolupráci s prítomnými plynármi zastavili unikajúci plyn. V súčasnosti sa evakuovaní obyvatelia už mohli vrátiť do ich obydlí," uviedlo operačné stredisko.



Z miesta zásahu neboli nahlásené žiadne zranené osoby. Pri tejto nehode zasahovalo 17 hasičov so šiestimi kusmi hasičskej techniky.