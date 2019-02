FOTO: Hasiči zasahujú pri požiari dodávky na Pezinskej babe

Hasiči sa snažia zároveň zafixovať dodávku, aby nevošla hlbšie do lesa.

Bratislava 19. februára (TASR) – Hasiči zasahujú so štyrmi kusmi techniky pri požiari motorového vozidla v smere z Pezinka do Malaciek. Požiar im nahlásili krátko pred siedmou hodinou. TASR o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave.







"Hasičská jednotka po príjazde na miesto vykonala prieskum, pri ktorom zistila, že ide o požiar dodávky, ktorá následne po prepuknutí požiaru prerazila zvodidlá a zišla z cesty do lesa," uviedlo.



Hasiči požiar lokalizovali, snažia sa ho uhasiť a zároveň zafixovať dodávku, aby nevošla hlbšie do lesa. Štátna cesta z Pezinka do Malaciek je úplne uzatvorená.