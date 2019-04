HC Slovan podpísal zmluvu s novým partnerom, začína konsolidovať dlh

Dlhom hokejového klubu sa zaoberalo minulý rok aj predchádzajúce vedenie Bratislavy. Hokejový klub dlhoval hlavnému mestu za prenájom zimného štadióna v júni 2018 takmer 800.000 eur.

Bratislava 30. apríla (TASR) - HC Slovan Bratislava podpísal v pondelok (29. 4.) zmluvu s novým strategickým zahraničným partnerom. Pre TASR to potvrdil hokejový klub s tým, že vstupom do klubu sa začne konsolidovanie dlhov, ktoré v súčasnosti Slovan má.



"Na základe dohody s predstaviteľmi samosprávy hlavného mesta klub zároveň uhradí aktuálny záväzok na nájomnom a službách za užívanie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave s termínom do 30. júna a dohodne sa na podmienkach užívania štadióna v ďalšej sezóne," skonštatoval klub. Po definitívnom potvrdení vedením ligy by mal Slovan aj naďalej pôsobiť v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL).



Hovorca Bratislavy Peter Bubla v pondelok TASR informoval, že sa uskutočnilo stretnutie vedenia Bratislavy so zástupcami HC Slovan. Bratislavský primátor Matúš Vallo na stretnutí zopakoval, že mesto zotrváva na svojom stanovisku, a teda, že Slovan musí zaplatiť svoj dlh voči mestu, ak chce aj v budúcej sezóne pôsobiť na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. "Slovan na pondelňajšom stretnutí informoval vedenie mesta, že získal pre klub investora. Rovnako potvrdil, že pravdepodobne zotrváva v KHL a potvrdil aj to, že najneskôr do konca júla v plnom rozsahu uhradí dlh, či už za mládež Slovana, ale aj za mužov," uviedol.



Slovan dlhuje za nájomné, služby spojené s nájmom, zmluvné pokuty a úroky z omeškania mestskej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislavy (STaRZ). Ku 19. februáru bol dlh vo výške 978.069 eur. Vo februári hokejový klub uviedol, že si je vedomý svojich záväzkov voči hlavnému mestu za užívanie zimného štadióna a intenzívne pracuje na ich vyrovnaní. "Od začiatku pôsobenia klubu v tejto aréne, či už po jej modernizácii v roku 2011, alebo ešte pred rokom 2009, HC Slovan svoje záväzky voči vlastníkovi arény vždy vyrovnal. Len od roku 2011 Slovan zaplatil do rozpočtu mesta niekoľko miliónov eur," konštatoval.



Primátor Vallo v marci vyhlásil, že hlavné mesto bolo veľmi dlho trpezlivé, avšak trpezlivosť sa už skončila. "Keď niekto dlží len sedem eur, dostáva upomienky a vypnú ho. Niekto nemôže dlžiť milión eur a ďalej používať štadión. Tie peniaze nám reálne chýbajú v prevádzke štadióna a aj do organizácie STaRZ," povedal.



Dlhom hokejového klubu sa zaoberalo minulý rok aj predchádzajúce vedenie Bratislavy. Hokejový klub dlhoval hlavnému mestu za prenájom zimného štadióna v júni 2018 takmer 800.000 eur. Ku koncu januára 2018 dlhoval až 1,028 milióna eur, vo februári 2018 sa však klubu podarilo uhradiť 500.000 eur. Nakoľko dlžník ani po viacnásobných upozorneniach neuhrádzal svoje záväzky, STaRZ pristúpil k vymáhaniu dlhu súdnou cestou.