Headlinermi Baníckeho jarmoku v Prievidzi budú Polemic či DJ EKG

Prievidza 13. augusta (TASR) - Začiatok septembra v Prievidzi bude už tradične patriť Baníckemu jarmoku. Headlinermi 35. ročníka podujatia, ktoré sa bude konať od 6. do 8. septembra, budú Polemic či DJ EKG. Okrem hudobných vystúpení čakajú na návštevníkov atrakcie, príležitostný trh či banícka krčma. Informovala o tom Paulína Kotláriková z Kultúrneho a spoločenského strediska (KaSS) v Prievidzi.



Jarmok sa tento rok bude opäť konať na Námestí Jozefa Cígera Hronského, Ulici M. R. Štefánika a v mestskom parku. "Tri dni zábavy, hudby, dobrého jedla a pitia odštartuje 6. septembra obľúbený Banícky sprievod. Ten sa už stal tradíciou a istým oslavným otváracím ceremoniálom, ktorý sa teší obrovskej účasti. Hlavný program slávnostne otvorí Starohorský banícky spevokol," načrtla Kotláriková.



V prvý deň jarmoku sa predstaví aj dychová hudba Prievidžanka, Rudarski Oktet zo Slovinska, Jozef Bobula s Reném Lackom, Jozefom Engererom a Petrom Gorušom, ako i Polemic a Vašo Patejdl so sprievodnou kapelou. "Druhý deň podujatia, 7. september, bude patriť tým najmenším. Program otvorí Divadlo zo šuflíka, po ktorom sa na pódiu predstaví Miro Jaroš či súkromná škola Xoana s muzikálom Palculienka," priblížila ďalej Kotláriková. Priestor podľa nej dostanú aj alternatívnejšie hudobné žánre, ktoré zastúpia kapely ZVA 12-28 Band a The Peruns, ďalej Dano Heriban Trio, Team Revival a DJ EKG. "Hudobnému zoskupeniu Galaktic, Necpalanke, Štefanovi Hruštincovi a Kortine bude patriť program 8. septembra," dodala.



Tradičný jarmok je aj tento rok spojený s príležitostným trhom. Zábavné atrakcie budú umiestnené v mestskom parku a na parkovisku pred Zimným štadiónom v Prievidzi.