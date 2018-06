Pacienti v Heľpe zostali bez lekára, napriek výhodám nemá nikto záujem

Od štyri kilometre vzdialenej Závadky nad Hronom až pod Telgárt je zhruba 10.500 obyvateľov a zdravotnú starostlivosť pre nich zabezpečujú len dvaja lekári.

Heľpa 18. júna (TASR) – Horehronská obec Heľpa s 2600 obyvateľmi zostala bez lekára. Doterajší, ktorý zabezpečoval všeobecnú zdravotnú starostlivosť pre miestnych obyvateľov, odišiel od 1. júna do starobného dôchodku. Hoci dedina jeho nástupcu intenzívne hľadá a ponúka i rôzne benefity, zatiaľ nemá nikto záujem.



"Je s tým neskutočný problém. Štát dal túto sféru do rúk v podstate súkromnému sektoru a ten sa s tým nevie vysporiadať. Snažíme sa a intenzívne ho hľadáme. Vieme však, aká je situácia na Slovensku, je veľký deficit takých lekárov a aj tí, ktorí vedia poskytovať túto službu, nie sú ochotní prísť do malej spádovej oblasti. U nás je zhruba poistný kmeň na úrovni okolo 1300 ľudí," priblížil starosta Heľpy Peter Hyriak.



Ako zdôraznil, od štyri kilometre vzdialenej Závadky nad Hronom až pod Telgárt je zhruba 10.500 obyvateľov a zdravotnú starostlivosť pre nich zabezpečujú len dvaja lekári, jeden v Závadke nad Hronom a druhý v Pohorelskej Maši.



"Z Heľpy celý poistný kmeň prešiel do Závadky, ale zoberte si starších pacientov, ktorí nemajú možnosť mobility, je s tým obrovský problém. Z dlhodobého hľadiska je taká situácia neúnosná," konštatoval Hyriak.



Obec má pripravené všetky priestory pre okamžité spustenie ambulancie, je ochotná ju vybaviť i technickými prístrojmi, ktoré lekár bude potrebovať, a dokonca mu vie poskytnúť aj ubytovanie v obecnom nájomnom byte.