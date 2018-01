Herečka a speváčka Jane Birkin vystúpi v Bratislave

Jane Birkin predstaví piesne svojho speváckeho kolegu a životného partnera Serga Gainsbourga 15. apríla vo Veľkej sále Istropolisu.

Bratislava 3. januára (TASR) - Herečka a speváčka Jane Birkin, známa aj vďaka sexi hitu zo 70. rokov "Je t'aime... moi non plus", mieri do Bratislavy. Vystúpi v rámci festivalu City Sounds po boku slovenského orchestra Cappelly Istropolitany. Birkin predstaví piesne svojho speváckeho kolegu a životného partnera Serga Gainsbourga 15. apríla vo Veľkej sále Istropolisu.







Turné na podporu minuloročného albumu Birkin/Gainsbourg: Le Symphonique je podľa francúzsko-anglickej šansonierky poctou jej dlhoročnému partnerovi, skladateľovi, hudobníkovi a režisérovi Sergovi Gainsbourgovi, ktorý patrí k najvýraznejším francúzskym umelcom 20. storočia. "Serge bol nielen básnikom či objaviteľom nepoznaného. Mal aj ucho symfonika - čoho dôkazom je aj jeho orchestrálne majstrovské dielo Histoire de Melody Nelson," priblížila speváčka hudobníkov vzťah ku klasickej tvorbe, ktorý je možno badať na zmienenom albume z roku 1968. Zároveň tiež približuje motiváciu pre vznik nového albumu Le Symphonique, ktorý Gainsbourgove skladby predstavuje v nových symfonických aranžmánoch. Birkin na ňom spojila svoje sily s japonským klaviristom, skladateľom a aranžérom Nobuyuki Nakajimom, producentsky sa na ňom podieľal Gainsbourgov dlhoročný producent Philippe Lerichomme. Výsledkom je prepojenie nadčasových, sugestívnych skladieb s majestátnym zvukom Montrealského symfonického orchestra.



V rámci slovenského koncertu však speváčka vystúpi po boku rozšírenej zostavy slovenského orchestra Cappella Istropolitana, pod vedením dirigenta Daniela Simandla. Pôvodne komorný orchester 15 členov pôsobí na domácej i zahraničnej scéne od roku 1983. Na základe svojich vysokých kvalít bol v roku 1991, pod vedením Roberta Marečka, menovaný Magistrátom mesta za Komorný orchester hlavného mesta Bratislava.







Jane Birkin (1946) odštartovala svoju kariéru v roku 1965 v komediálnom filme The Knack... and How to Get It. O rok neskôr sa objavila v svetoznámej snímke Zväčšenina talianskeho režiséra M. Antonioniho. V roku 1968 spoznala počas nakrúcania filmu Slogan herca, speváka a textára S. Gainsbourga, pre ktorého sa stala múzou, dlhoročnou priateľkou i spolupracovníčkou. V 70. rokoch sa stala sex-symbolom obdobia a spolu s Gainsbourgom tvorila ikonický pár, médiami často označovaný ako najkreatívnejší a štýlový. Ich vzťah trval 13 rokov, pričom ich dcéra Charlotte Gainsbourg je tiež herečka a speváčka. Po hudobníkovej smrti v roku 1991 sa Birkin stala zanietenou propagátorkou jeho umeleckého dedičstva a odkazu.



TASR informoval za organizátorov koncertu Matej Šálek.