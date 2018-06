Hip Hop Žije 2018 bude mať charitatívny rozmer, pomôže chorým

Hlavná hviezda Rick Ross dorazí z USA. Na festivale nebude chýbať ani slovenská a česká raperská špička.

Bratislava 11. júna (TASR) - Festival Hip Hop Žije 2018 má ambíciu prekonať všetky doterajšie ročníky. Organizátori postupne zverejňujú domáce aj zahraničné mená, ktoré sa predstavia počas troch dní od 29. júna do 1. júla na bratislavských Zlatých pieskoch.



Hlavná hviezda Rick Ross dorazí z USA. Na festivale nebude chýbať ani slovenská a česká raperská špička. Jedným z unikátov bude vystúpenie legendy, kapely Chaozz, ďalšími účinkujúcimi budú Rytmus, Majk Spirit, Separ, Strapo, Kali, Nerieš, Majself a ďalší interpreti.



Hip Hop Žije tento rok ponúkne nielen špičkový hudobný program, ale po prvý raz bude mať aj výrazný charitatívny rozmer. Organizátori sa spojili s občianskym združením APPA – Asociáciou pomoci postihnutým a rozhodli sa zorganizovať zbierku pre handicapovaných súrodencov. Celé je to navyše vymyslené tak, že návštevníci sa pri pomáhaní aj zabavia.



„Ľudia si môžu na mieste vyskúšať, ako prebieha fotenie na cover albumu pod vedením profesionálneho fotografa. V stánku, kde bude samotné fotenie prebiehať, budú mať možnosť prispieť do verejnej zbierky na pomoc tínedžerom súrodencom, ktorí milujú hip hop, ale nemajú toľko šťastia, aby si svoj život mohli v zdraví užívať. Celý výťažok bude teda venovaný 15-ročnej Karin a deväťročnému Petrovi Gilanovcom. Peťko má detskú mozgovú obrnu a Karinka trpí okrem ťažkej poruchy sluchu na oboch uškách aj vážnymi pohybovými problémami, ktoré si vyžadujú opakované operácie. Všetky operácie a rehabilitačné pobyty financovali hlavne rodičia. Veľmi potrebujú doplatok na auto, do ktorého sa zmestia dva vozíky. Verím, že na festivale vyzbierame dosť peňazí,“ uviedol pre médiá jeden z organizátorov Boris Marhanský.



„Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na legendárnu kapelu Chaozz. Chalani, ktorým sa ako prvým v Česku a na Slovensku podarilo dostať rap do hitparád a patrili ku komerčne najúspešnejším kapelám 90. rokov, sa na dlhé obdobie odmlčali. Návrat na scénu ohlásili len nedávno a my sme veľmi radi, že ich naživo uvidíme aj u nás,“ dodáva spoluorganizátor festivalu Marko Šebesta.



Hip Hop Žije začínal pred piatimi rokmi ako menší festival, no od tej doby sa rozrástol na podujatie úctyhodných rozmerov. Tento rok zavíta až do piatich miest, medzi nimi po prvý raz aj do Prahy. Celé to začína na bratislavských Zlatých pieskoch, pokračuje v Prahe (28.7.), na Domaši (3.8.-5.8.), Duchonke (17.08.-19.08.) a končí v Ostrave (1.9.).



