Historické Putovanie do Nitravy ukáže, ako sa cestovalo v stredoveku

Nitra 18. apríla (TASR) – Ukážky zo života v dobových táboroch, ochutnávky historických jedál a rôzne dobrodružstvá ponúkne turistom nové zážitkové podujatie, ktoré pripravuje mesto Nitra. Akcia s názvom Putovanie do Nitravy ukáže, ako sa v 10. storočí cestovalo krajinou.



Turisti si putovanie budú môcť na vlastnej koži vyskúšať 18. mája od 12.30 h do 17. hodiny. „Zistia, že pútnici kedysi nemali pred sebou práve jednoduchú cestu, pretože sa im počas putovania môže prihodiť všeličo, napríklad prepadnutie, nečakané ocitnutie sa uprostred trhu s otrokmi, vyjednávanie s kupcami aj vyberanie mýta,“ uviedol hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek. Ako pripomenul, zážitkové putovanie veľkomoravským obdobím je určené pre deti aj dospelých, pre cyklistov i peších, pre milovníkov histórie a turistiky.



Pútnici vyrazia z Dražovskeho Kostola sv. Michala cez Zoborský kláštor až po archeopark na Martinskom vrchu, v areáli bývalých kasární. Na začiatku cesty dostanú pútnický pas a ak absolvujú celú trasu, na záver im udelia certifikát pútnika. „Na trase pochodu budú rozložené dobové trhy, zajesť si budete môcť dobové jedlá za symbolickú cenu a čajom sa osviežia vo svojráznych jurtách. Pútnici si oddýchnu v táboroch, ktoré verne zobrazia, ako to kedysi po ceste do Nitravy fungovalo,“ vysvetlil Holúbek.



Na jednotlivých zastávkach púte budú o dávnej histórii rozprávať sprievodcovia v dobových kostýmoch, ktorí sa postarajú o autentický zážitok a zároveň pútnikom porozprávajú zaujímavosti z dejín. „Putovanie do Nitravy bude po podujatí Pribinova Nitrava ďalšou akciou, ktorou chceme pomôcť budovať imidž Nitry ako turisticky a zážitkovo atraktívneho miesta na vytváranej medzinárodnej Cyrilometodskej kultúrnej ceste. A keďže Cyrilometodská cesta spája zaujímavé miesta spojené s cyrilometodskou tradíciou z viacerých štátov, napadlo nám, že by nebolo zlé urobiť zážitok i z toho samotného cestovania, aj keď len na malom úseku. Navyše, týmto putovaním prepojíme tri autentické miesta spojené so životom v danom období, kostolík sv. Michala v Dražovciach, pôvodný benediktínsky kláštor na Zobore a veľkomoravskú osadu s kostolom v archeoparku na Martinskom vrchu,“ povedal viceprimátor Daniel Balko.