Historický Prezidentský vlak začal turné po Slovensku

Bratislava 3. júla (TASR) – Historický Prezidentský vlak v utorok slávnostne prišiel na územie Slovenska. Na Hlavnej železničnej stanici v Bratislave ho privítali desiatky ľudí. Ide o súpravu, ktorej jednotlivé vozne boli vyrobené pre potreby bývalých československých prezidentov. Projekt vznikol pri príležitosti 100. výročia založenia Československej republiky.Ako pre novinárov povedal riaditeľ Železničného múzea SR Michal Tunega, tento vlak sa skladá z vozidiel, ktoré sa už bežne na sieti nevyskytujú:Súpravu vedie zrekonštruovaný parný rušeň zvaný Zelený Anton, ktorého obnova stála približne 50.000 eur. V Prezidentskom vlaku je tiež zriadená expozícia venovaná cestám vtedajších prezidentov po bývalom Československu.Ako uviedol riaditeľ Národního technického muzea v Prahe Karel Ksandr, je zaujímavé sledovať architektúru interiérov, ktorá sa nesie v bruselskom štýle, ale aj v duchu viedenskej secesie či prvorepublikového novobaroku.Ďalším zo zaujímavých vozňov je podľa jeho slov salónny voz z roku 1968, ktorý bol vyrobený pre Svobodu.spresnil Ksandr.Dodal tiež, že v októbri 1968 sa tento vozeň objavil na prvom nástupišti Hlavnej železničnej stanice v Bratislave:Ako doplnil, z historickým fotografií vyplýva, že ich na peróne vítal nástupca Svobodu Husák.Verejnosti bude Prezidentský vlak sprístupnený v Múzeu dopravy v Bratislave v utorok do 17.00 h a v stredu (4.7.) medzi 10. a 19.00 h. Vlak následne zavíta do Nitry, Zvolena, Lučenca, Žiliny, Košíc a ešte absolvuje cestu po moravských a českých mestách, ktorú ukončí 2. septembra v Prahe. Do 14. júla zostáva pre návštevníkov v Bratislave k dispozícii salónny vozeň Františka Ferdinanda d'Este.Projekt organizuje Národní technické muzeum Praha v spolupráci s Českými dráhami, Železnicami Slovenskej republiky a občianskym združením Spolok Výhrevne Vrútky a jeho realizátori očakávajú, že Prezidentský vlak si pozrú desaťtisíce ľudí.