Historický vozeň na košickej detskej železničke zničilo nákladné auto

Detská železnica bude počas stredy mimo prevádzky.

Košice 14. augusta (TASR) – Do odstavených vagónov Košickej detskej historickej železnice narazilo v stredu dopoludnia nákladné auto s cisternou. Ako pre TASR povedal jej riaditeľ Ľubomír Lehotský, pri dopravnej nehode na košickej Čermeľskej ceste došlo aj k fatálnemu poškodeniu vozňa vyrobeného v roku 1912, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, respektíve je zapísaný v zozname technických pamiatok. Zranená je jedna osoba.



Podľa Lehotského vodič pri nehode prerazil zvodidlá a náraz vagóny naklonil. „Škody zatiaľ neviem odhadnúť, ale budú vyššie ako 100.000 eur. Jeden z vagónov je vzácny historický, na ďalšom sme pracovali tri roky a do prevádzky sme ho uviedli len pred pár dňami. Bola to odstavná koľaj, našťastie, okolo žiaden vláčik nešiel,“ povedal.



„Nákladné auto je prevrátené, zraneného šoféra odviezlo sanitné vozidlo. Na mieste zasahuje deväť príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na troch vozidlách, situáciu riešia. Išlo o fekálnu cisternu, neboli to žiadne nebezpečné látky,“ uviedol pre TASR operačný dôstojník Krajského riaditeľstva (KR PZ) HaZZ v Košiciach.



Detská železnica bude počas stredy mimo prevádzky. Podľa Lehotského by po premeraní trate, vyslobodení havarovaného kamióna a odprataní zvyškov nehody mohla byť spustená vo štvrtok (15. 8.).



Ako pripomenul, v poslednom období eviduje detská železnica v Košiciach viaceré škody, pred pár týždňami ju podľa jeho slov niekto okradol o podvaly a štrk.