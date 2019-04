Históriu Bratislavy priblíži aj bronzový model mesta v 18. storočí

Na začiatku sa model z múzea zoskenoval a v ateliéroch VŠVU sa začalo pracovať na sadrovom odliatku.

Bratislava 7. apríla (TASR) – Časť z histórie Bratislavy by po vzore zahraničných metropol či niektorých slovenských miest mohol približovať bronzový model časti historického mesta. Štvorcový model s rozmermi 1,5 x 1,5 metra má znázorňovať mesto v 18. storočí za vládnutia Márie Terézie. Jeho popis bude v štyroch jazykoch a tiež v Braillovom písme. Model by mal byť hotový začiatkom mája, o mieste osadenia sa rokuje.



"Model ukazuje mesto v krátkom časovom období, kedy ešte malo stredoveké hradby, ale už bol hrad prestavaný pre Máriu Teréziu po tých veľkých prestavbách a prístavbách. Je to unikátny moment v histórii mesta, že je ešte všetko pokope. Bolo to obdobie významné historicky aj architektonicky pre Bratislavu," uviedol pre TASR iniciátor projektu Martin Sloboda.



Ako predloha slúžil model v Múzeu mesta Bratislavy. "Muselo to byť niečo historicky uzavreté, lebo na rozdiel od iných miest alebo centier miest, ktoré sú stavebne viac menej uzavreté, tak Bratislava bude ešte prechádzať zmenami," vysvetlil Sloboda. Výrez priblíži mesto na juhu po Dunaj a ešte neregulované nábrežie, na severe po kopce s vinohradmi, kde sú v súčasnosti Palisády s vilovou štvrťou. Západnou stranou siaha po tunel a na východe po Štefánikovu ulicu, kde boli v minulosti sady a záhrady.



Na začiatku sa model z múzea zoskenoval a v ateliéroch VŠVU sa začalo pracovať na sadrovom odliatku. Jednotlivé domčeky a objekty sa vytlačili na 3D tlačiarni a vkladali do tohto modelu. Aktuálne sa model po častiach odlieva do bronzu.



Nový bronzový model by mal mať podľa Slobodu niekoľko rozmerov. Jedným z nich má byť zvýšenie atraktivity pre zahraničných turistov, druhý by mal byť výchovný smerom k slovenským návštevníkom i Bratislavčanom. "Chceme docieliť, aby sa už deti mohli vzdelávať k hlbšiemu vzťahu k mestu, aby lepšie poznali históriu a vážili si ju. Aby sa nám znova nestalo, že by nám zasa niekto vybúral polovicu centra mesta," poznamenal Sloboda. Model by mal tiež slúžiť aj nevidiacim, aby si lepšie dokázali vytvoriť predstavu o historickom meste.



Náklady by mali dosiahnuť okolo 35.000 eur, časťou sumy prispel Rotary club Bratislava Danube. "Spustili sme aj verejnú zbierku, vítame každú podporu," povedal Sloboda.



Iniciatívu víta aj predsedníčka bratislavskej mestskej komisie pre cestovný ruch Soňa Svoreňová. "Bratislava v priebehu 20. storočia stratila veľkú časť podhradia, padla synagóga či Vydrica. Model bude miestom, kde sa sprievodcovia počas prehliadky zastavia a budú môcť názorne vysvetliť, ako mesto vyzeralo v minulosti, ako sa v čase menilo," podotkla Svoreňová s tým, že zároveň Bratislavčanom pripomenie históriu mesta.



Ma margo miesta osadenia uviedla, že by mal byť umiestnený na hlavnej turistickej trase. "Napríklad na Hviezdoslavovom či Primaciálnom námestí. Fajn lokalitou by bolo aj okolie Dómu sv. Martina," doplnila.