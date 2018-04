Hľadajú sa svedkovia nárazu do reklamnej tabule na Gagarinovej ulici

Vodič čierneho osobného auta zn. Toyota Land Cruiser prechádzal cez Tomášikovu ulicu, pričom vyšiel s vozidlom na chodník, kde narazil do reklamnej tabule. Následne pokračoval v jazde do mesta.

Bratislava 25. apríla (TASR) – Bratislavská polícia hľadá svedkov dopravnej nehody, ktorá sa stala v pondelok (23.4.) popoludní na Gagarinovej ulici. Vodič čierneho osobného auta zn. Toyota Land Cruiser s bratislavským evidenčným číslom prechádzal cez Tomášikovu ulicu, pričom za pravotočivou zákrutou na Gagarinovej ulici, neďaleko zastávky MHD, vyšiel okolo 16.30 h s vozidlom na chodník, kde narazil do reklamnej tabule. Následne pokračoval v jazde do mesta.



"Svedkov, ktorí videli v inkriminovanom čase na uvedenom mieste priebeh a okolnosti tejto dopravnej nehody, ktoré by prispeli k jej objasneniu, vyzývame, aby sa prihlásili," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Veronika Slamková. Urobiť tak môžu osobne na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru, telefonicky na čísle 09610 32 550 alebo na bezplatnom čísle polície 158.