Hladiny vodných tokov v Trenčianskom samosprávnom kraji klesajú

Za uplynulých 24 hodín (do štvrtka do 7.30 h) spadli na území Trenčianskeho kraja zrážky od 22 milimetrov na štvorcový meter až po 55,5 milimetra na štvorcový meter.

Trenčín 23. mája (TASR) – Situácia na vodných tokoch v Trenčianskom samosprávnom kraji sa dostáva opäť do normálu. Vyplýva to z hydrologického spravodajstva Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).



Krátko po 7.00 h ráno dosahovali hladiny zodpovedajúce druhému stupňu povodňovej aktivity potok Tužina v obci Tužina v Prievidzskom okrese a rieka Bebrava v obci Krásna Ves v okrese Bánovce nad Bebravou. Úroveň prvého stupňa povodňovej aktivity dosiahli toky Nitrica v Nitrianskom Rudne, Radiša v Bánovciach nad Bebravou, Myjava v Myjave a Vlára v obci Horné Srnie.



Hladiny väčšiny riek kulminovali ešte pred stredajšou (22. 5.) polnocou, momentálne hladiny takmer všetkých tokov v Trenčianskom kraji klesajú. V okresoch Trenčín, Prievidza, Ilava, Púchov, Bánovce nad Bebravou a Považská Bystrica však stále platí hydrologická výstraha druhého stupňa pred povodňami, ktorú vydal v stredu SHMÚ.



Za uplynulých 24 hodín (do štvrtka do 7.30 h) spadli na území Trenčianskeho kraja zrážky od 22 milimetrov na štvorcový meter až po 55,5 milimetra na štvorcový meter. Najviac zrážok spadlo v obci Lazy pod Makytou v Púchovskom okrese (55,5 milimetra na štvorcový meter) a vo Vrbovciach v Myjavskom okrese (52,6 milimetra na štvorcový meter).