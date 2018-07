Od tragického Hladového štrajku v Handlovej uplynulo 100 rokov

Žandári, ktorí tam prišli až z Nitry, štrajk s viac ako stovkou účastníkov napokon tvrdo potlačili. Vyžiadal si životy štyroch ľudí a ďalších zranených.

Handlová 22. júla (TASR) - Nedostatok jedla, ktoré dostávali na prídel, dohnal ženy handlovských baníkov k blokácii vstupu do bane a štrajku. Od udalosti, ktorá sa do histórie Handlovej zapísala ako Hladový štrajk a vyžiadala si životy štyroch ľudí, uplynulo v nedeľu 100 rokov.



Udalosti prvej svetovej vojny v roku 1918 vyvrcholili manifestáciami a demonštráciami obyvateľov pre nedostatok jedla. Komunistická strana urobila štrajkové hnutie, veľmi rozšírené bolo hlavne v Budapešti. Keďže tam žilo aj veľa obyvateľov Handlovej, mnohí sa do neho zapájali. "Tieto informácie sa dostali aj Handlovej a keďže tam bol v jarných mesiacoch 1918 mimoriadny nedostatok potravín, hlavne zemiakov, múky a cukru, obyvatelia a banícke rodiny ich dostávali iba na prídel. Keďže však boli prídely nedostatočné, začali sa baníci búriť, čo vyvrcholilo v máji a júni štrajkom," spomenula historička Jana Oswaldová.



Štrajk podľa nej po dostatočných sľuboch zvýšenia prídelu potravín zrušili, baníci sa tak vrátili do práce. "Udalosti však napriek tomu 22. júla vyvrcholili do štrajkového hnutia žien handlovských baníkov, ktoré zatarasili vstup do bane a žiadali zvýšenie prídelového systému potravín. Ich muži vtedy pracovali v podzemí, nemohli tak z bane vyjsť. Ženy tak zároveň zatarasili vstup ďalšej fárajúcej zmene. Títo baníci sa pridali k ženám a boli tam celý deň. Keďže potrebovala prebiehať ťažba uhlia, vedenie západouhorskej kameňolomnej spoločnosti povolalo žandárov," priblížila.



Žandári, ktorí tam prišli až z Nitry, štrajk s viac ako stovkou účastníkov napokon tvrdo potlačili. Vyžiadal si životy štyroch ľudí a ďalších zranených. Žandári ubodali bodákom Máriu Krššákovú a ťažko zranili Máriu Vladovú, ktorá neskôr svojim zraneniam v nemocnici podľahla. Obe ženy vtedy najviac brojili v rámci davu. Zranených bolo ďalších päť ľudí, z toho dvaja muži, ktorých zasiahli delostrelci, svojim zraneniam aj podľahli.



"Situácia sa vyhrotila až tak, že sem musel prísť minister vnútra z Budapešti a na základe zvýšenia prídelového systému a zvýšenia miezd pracovníkom bol štrajk rozpustený. Stalo sa tak 29. júla, do práce tak opäť nastúpila ranná zmena," dodala Oswaldová.



Hladový štrajk si v Handlovej pripomínajú vždy koncom júna, a to pri pamätníku pri vstupnej bráne do handlovskej bane. Na počesť ženských obetí sú v Handlovej pomenované aj ulice, Ulica Márie Krššákovej a Ulica Márie Vladovej.