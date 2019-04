Hlavná stanica v Bratislave má nový salónik pre rodiny s deťmi

Salónik pre deti na Hlavnej stanici má stálu dohliadajúcu službu a otvorený je denne od 8.00 do 18.00 h.

Bratislava 3. apríla (TASR) - Z vládneho salónika na Hlavnej železničnej stanici v Bratislave sa stal priestor pre rodiny s deťmi.



Cieľom internetového portálu Deti.sk bolo premeniť oficiálne priestory na veselé a útulné miesto, kde si budú môcť oddýchnuť rodiny s deťmi. TASR o tom informovala šéfredaktorka portálu Martina Haršányiová.



Podľa nej to nebola úplne jednoduchá úloha, ale nakoniec sa to podarilo. V priestore je vinylové čistiteľné polepenie s detským cestovateľským motívom a detský kútik s domčekom a šmykľavkou,



Európskym unikátom je podľa Haršányiovej voľne stojaca moderná kabína, určená pre pohodlné a nerušené dojčenie detí či odsávanie materského mlieka. Dizajn kabíny tematicky pripomína vlakové kupé.



Salónik pre deti na Hlavnej stanici má stálu dohliadajúcu službu a otvorený je denne od 8.00 do 18.00 h.



Portál Deti.sk obsahuje články o výchove a rodičovstve, venuje sa odborným aj oddychovým témam. Ponúka informácie pre páry plánujúce rodinu, tehotné ženy, rodičov detí všetkých vekových kategórií i širšiu verejnosť.