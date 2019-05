Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj sľubujú bohatú Noci múzeí

V sobotu sa múzeá a galérie v Európe otvoria návštevníkom s pestrou programovou ponukou v netradičnom čase.

Bratislava 18. mája (TASR) – Mesto Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa aj tento rok zapoja do podujatia Noc múzeí a galérií 2019, ktoré sa koná túto sobotu. Bratislavská samospráva prostredníctvom svojich organizácií ponúka podujatia pre milovníkov umenia, histórie a kultúry. V uliciach Bratislavy budú jazdiť aj historické vozidlá.



Novinkou tohto roka je prehliadka komiksového umenia na netradičnom mieste - v CO kryte v podzemí bratislavského Mestského divadla P. O. Hviezdoslava. Múzeum mesta Bratislava si pripravilo podujatie Ako sa hrali naši? Na dvoroch a na uliciach..., ktoré sa koná v poobedných hodinách na bratislavskom Primaciálnom námestí a na nádvorí Starej radnice.



"Galéria mesta Bratislavy pripravila pre verejnosť viacero podujatí. Návštevníci si až do neskorých večerných hodín budú môcť pozrieť stále expozície a výstavy v Mirbachovom paláci. Zároveň si návštevníci budú môcť nechať oceniť aj vlastné dielo odborníkmi či pridať sa do komentovanej prehliadky v podkroví Mirbachovho paláca," informoval TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Dopravný podnik Bratislava sa do podujatia zapojí so svojimi historickými vozidlami, ktoré budú premávať do polnoci. Galéria Nedbalka spolu s partnermi otvorí bratislavskú dáždnikovú ulicu.



Sprístupnený bude aj ostrov Sihoť a Vodárenské múzeum v Bratislave. "Na ostrove Sihoť je možné vidieť unikátny historický zdroj pitnej vody z roku 1886, elektrickú čerpaciu stanicu či prejsť sa tunelom pod Karloveským ramenom. Vo Vodárenskom múzeu bude okrem expozície bratislavského vodárenstva sprístupnená aj výstava," priblížil Bubla.



Predseda BSK Juraj Droba uviedol, že BSK v spolupráci s autobusovým dopravcom Slovak Lines podporí lepšiu dopravnú dostupnosť do múzeí a galérií v malokarpatskom regióne posilnením spojov autobusovej dopravy v popoludňajších a večerných hodinách. "Ak sa sem vyberiete, určite medzi 18.00 až 20.00 h nevynechajte naše Malokarpatské múzeum v Pezinku, kde na vás čaká výstava s názvom Ondrej Piják – Krivý svet či stále expozície Príbeh vína a Dejiny vinohradníctva a vinárstva v Malých Karpatoch," spresnil Droba.



Múzeum Červený Kameň bude ľudí sprevádzať po unikátnych hradných pivniciach a otvorené budú aj expozície a výstavy Múzea Ľudovíta Štúra v Modre. Múzeum Michala Tillnera v Malackách bezplatne sprístupní významné pamiatky mesta. Mestské múzeum v Senci pripravilo divadelný, literárny aj tanečný program v múzeu i v exteriéri. Otvorená bude aj expozícia ťažby a spracovania bridlice v Marianke.



V sobotu sa múzeá a galérie v Európe otvoria návštevníkom s pestrou programovou ponukou v netradičnom čase. Do neskorých večerných hodín bude možné navštíviť zbierkotvorné inštitúcie vo viac ako 100 lokalitách na celom Slovensku.