Čaká Bratislavu dopravná APOKALYPSA? Začínajú opravovať tieto ulice

S prácami na Brnianskej ceste sa začne v utorok od 08.00 h.

Bratislava 21. mája (TASR) – Hlavné mesto začne od utorka (22.5.) s opravou Brnianskej cesty a Budatínskej ulice. Práce majú byť ukončené v priebehu júna. Premávka bude usmerňovaná prenosným dopravným značením. Magistrát plánuje v blízkom čase opravovať aj Račiansku či Kazanskú ulicu. V pondelok o tom informoval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.



S prácami na Brnianskej ceste sa začne v utorok od 08.00 h. Mesto dá opraviť 1368-metrový úsek od Pražskej po Patrónku v smere von z mesta. Rovnako aj 1061-metrový úsek od zastávky Dubová po Pražskú v smere do mesta. Ukončenie prác predpokladajú 11. júna.



Na Budatínskej začnú od utorka 09.00 h opravovať 125-metrový úsek od križovatky s odbočkou k hypermarketu po križovatku s nadjazdom nad Panónskou. Práce by tu mali skončiť 3. júna. Oprava oboch úsekov bude spočívať v odfrézovaní asfaltovej vrstvy vozovky a položení nového asfaltového krytu.



V apríli začalo mesto rekonštruovať Bajkalskú ulicu, s prácami tu už finišujú, pre autá je už sprístupnená. "Mesto už má dokončenú opravu Panónskej cesty, polovicu Dolnozemskej cesty. Máme opravený Podháj a Lamačskú cestu. Momentálne prebieha oprava Hodonínskej," priblížil Nesrovnal.



V roku 2018 chce bratislavská samospráva opraviť celkovo 100 km jazdných pruhov. Do opráv komunikácií investuje hlavné mesto 16 miliónov eur, sedem miliónov z rozpočtu mesta a deväť miliónov eur z vládnej dotácie. Súčasťou balíka opráv je aj vybudovanie 200 bezbariérových úprav priechodov pre chodcov, oprava 19 km chodníkov a 26 bezpečnejších zastávok MHD. Väčšinu z plánovaných opráv ciest bude hlavné mesto realizovať cez letné prázdniny.