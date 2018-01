Hlavný kontrolór Trenčianskeho kraja dostane odmenu 9556 eur

Priemerný mesačný plat hlavného kontrolóra v minulom roku bol 2654,40 eura.

Trenčín 29. januára (TASR) – Hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Richard Horváth dostane za svoju prácu v minulom roku jednorazovú odmenu 9556 eur. Poslanci zastupiteľstva TSK mu ju schválili na základe návrhu, ktorý predložil na pondelkovom zasadnutí poslanec Jozef Habánik.



Kompetenciou poslancov krajského zastupiteľstva je schváliť hlavnému kontrolórovi odmenu vo výške maximálne 30 percent zo súhrnu platov za predchádzajúci rok. Priemerný mesačný plat hlavného kontrolóra v minulom roku bol 2654,40 eura, krajský parlament mu schválil maximálne možnú výšku odmeny.



Podľa Horvátha je jediným orgánom, ktorý má kompetenciu navrhovať výšku odmenu hlavného kontrolóra. „Odmenu si vážim a vždy som poslancom k dispozícii. Ja si za svojou prácou stojím, plán činnosti s mojím mladým kolektívom sme splnili na 102 percent. Všetky úlohy, ktoré mi zastupiteľstvo uložilo, som naplnil,“ okomentoval výšku odmeny kontrolór.



Jedným z poslancov, ktorí hlasovali proti odmene, bol Ladislav Matejka. „Ide o odmenu, nie je to plat. Je to odmena za rok 2017. V roku 2017 som nebol poslancom Zastupiteľstva TSK, takže neviem presne zhodnotiť, či si zaslúži takúto odmenu, alebo nie. Výška odmeny viac ako 9000 eur sa mi zdá dosť vysoká,“ skonštatoval Matejka.



Podľa predsedu finančnej komisie pri Zastupiteľstve TSK a predkladateľa návrhu odmeny kontrolórovi Jozefa Habánika je výška odmeny v súlade so zákonom. „Návrh výšky odmeny vyšiel z rokovania finančnej komisie a odôvodnený bol činnosťou kontrolóra za rok 2017. Vykonal 71 kontrol, 28 z nich bolo komplexných. Hlavný kontrolór identifikoval 454 nedostatkov v oblasti narábania s finančnými prostriedkami. Zúčastnil sa na všetkých rokovaniach zastupiteľstva a všetkých komisií a správy, ktoré predkladal, schválili poslanci jednomyseľne. Aj toto svedčí o dobrej práci hlavného kontrolóra,“ skonštatoval Habánik.