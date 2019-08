Hlboké nad Váhom je atraktívne pre mladé rodiny

Na snímke starostka obce Hlboké nad Váhom Karina Holešová 2. augusta 2019. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Hlboké nad Váhom 3. augusta (TASR) – Do obce Hlboké nad Váhom v okrese Bytča, ktorá sa nachádza v severnej časti Strážovských vrchov, sa postupne sťahujú mladé rodiny. Podľa starostky Kariny Holešovej ľudia čoraz viac vyhľadávajú bývanie v blízkosti prírody.Do obce sa postupne sťahujú mladé rodiny a podľa starostky vekový priemer okolo 50 rokov v obci s necelou tisíckou obyvateľov klesá. "," povedala Holešová.Záujemcov o život na vidieku láka do Hlbokého nad Váhom aj blízkosť miest Bytča a Žilina. "" podotkla starostka.," zdôraznila Holešová.Hlbocký vodopád je turisticky známou atrakciou obce Hlboké nad Váhom v okrese Bytča. Jedinečné prostredie pätnásťmetrového vodopádu mohli obdivovať aj diváci obľúbených rozprávok Perinbaba, Soľ nad zlato, Sokoliar Tomáš a Dúhenka.Starostka Karina Holešová vidí v turistickej atrakcii veľký potenciál z hľadiska rozvoja cestovného ruchu. "," povedala Holešová.Hlboké nad Váhom je podľa nej vstupnou bránou k viacerým zaujímavým turistickým trasám. "," doplnila starostka.Turisti môžu využiť aj trasu, ktorá sa začína pri Kostole Sedembolestnej Panny Márie. "" dodala Holešová.Víly z Hlbockého vodopádu sa podľa povesti, ktorú zaznamenal kronikár obce Imrich Krajíček, zjavujú ľuďom, keď ich zmáha veľká bieda. Jedným z nich bol Janko. "," uvádza sa v povesti Víly z vodopádu.Hlboké nad Váhom je najmladšou obcou v okrese Bytča. Od 1. apríla 1998 sa odčlenila od mesta Bytča, čomu predchádzalo v roku 1960 spojenie Horného a Dolného Hlbokého do jednej obce. Na čele obce je jedna z najmladších slovenských predstaviteliek miestnej samosprávy, 26-ročná Karina Holešová.Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1209. "," uviedla Holešová.Celá obec je v hornatej prírode, pričom časť sa nachádza na území Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy. "," podotkla starostka.Prvotný impulz kandidovať prišiel po rozhodnutí nielen o niečom rozprávať, ale skúsiť sa pričiniť o zmenu. "," vysvetlila.Rozhodnutie pôsobiť na poste starostky hodnotí s odstupom času ako správny krok. "," zdôraznila starostka Hlbokého nad Váhom.