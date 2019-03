V Hlohovci pribudli dve triedy materskej školy

Dve triedy vznikli rekonštrukciou priestorov v juhovýchodnom krídle objektu školy v úrovni druhého nadzemného podlažia.

Hlohovec 5. marca (TASR) – V Hlohovci rozšírili od pondelka (4. 3.) kapacitu materských škôl o dve nové triedy, ktoré vznikli pri Základnej a materskej škole na Koperníkovej ulici. TASR o tom informovala referentka pre komunikáciu v Hlohovci Zuzana Hrinková Siebenstichová.



Dve triedy vznikli rekonštrukciou priestorov v juhovýchodnom krídle objektu školy v úrovni druhého nadzemného podlažia. Podobnou prestavbou vznikli aj prvé dve triedy tejto materskej školy už v roku 2016. "Myslím si, že sme k dnešnému dňu uspokojili súčasné potreby na kapacity škôlky pre mesto Hlohovec. V novej triede sú deti do troch rokov, v tomto nám mesto vychádza v ústrety," uviedla pri otvorení nových tried riaditeľka školy Denisa Králičová.



Stavebné práce na realizácii rekonštrukcie druhého poschodia začali v októbri 2018. Rekonštrukcia sledovala pôvodnú dispozíciu daného priestoru s jednou hlavnou chodbou, ktorá bude zároveň slúžiť ako priestor šatní. Z chodby je vstup do oboch nových tried, ktoré majú charakter herne so spálňou ako jeden ucelený priestor.



Obnova sa týka aj školského dvora. Škôlkarom na Koperníkovej pribudne nové oplotené detské ihrisko na zelenej ploche. Jeho súčasťou bude pieskovisko, hojdačky a herná zostava s vežami, s ktorého výstavbou sa už začalo.



Mesto má tri hlavné dôvody, prečo sa rozhodlo o rozšírenie kapacít materských škôl. "Vyhovieť všetkým záujemcom o miesto v škôlke, čo sa nám v súčasnosti darí. Druhým dôvodom je lepšie využitie priestorov základnej školy. Tretím je fakt, že si potrebujeme skonsolidovať štruktúru materských škôl," doplnil primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár.



Celkové náklady na prestavbu vrátane vybudovania detského ihriska sú stanovené na 160.300 eur.