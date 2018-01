Rod Erdödyovcov sa naďalej usiluje o navrátenie majetku v Hlohovci

Ich právny zástupca poslal na začiatku tohto roka primátorovi Miroslavovi Kollárovi list s výzvou na určenie termínu stretnutia pre vzájomnú dohodu.

Hlohovec 4. januára (TASR) – Dediči šľachtického rodu Erdödyovcov neustali v aktivitách na znovuzískanie majetku v Hlohovci. Ich právny zástupca poslal na začiatku tohto roka primátorovi Miroslavovi Kollárovi list s výzvou na určenie termínu stretnutia pre vzájomnú dohodu. Inak sa po 16. januári obráti na súd so žalobou o vydanie kompletného majetku, ktorý je v rukách mesta.



Je to ďalší krok dedičov, hoci v septembri 2017 im mesto Hlohovec, ktoré má v majetku zámok, Empírové divadlo, zámocký park a ďalšie nehnuteľnosti, a tiež okolité obce, ktoré kedysi patrili k panstvu, zaslali spoločné stanovisko. V ňom uviedli, že vzhľadom na existujúci právny stav Slovenskej republiky nevidia žiadny dôvod ani priestor na spoločné rokovanie o mimosúdnom vyrovnaní. Aj okresný a odvolací krajský súd v Trnave zamietli požiadavku rodu na neodkladné opatrenie zastaviť rekonštrukčné práce na Hlohovskom zámku. "Naši právnici list pozorne preštudujú," povedal pre TASR Kollár s tým, že starostovia a primátori sa k veci už vyjadrili.



V liste právny zástupca okrem iného uvádza, že stretnutie by sa malo uskutočniť začiatkom februára, aby mali obe strany čas na prípravu, deklaruje záujem, aby okrem vedenia mesta boli prítomní aj poslanci. Dediči chcú predniesť svoje návrhy týkajúce sa zámku. "Ďalej budú vedeniu položené rôzne otázky ohľadne celého Erdödyovského majetku, ohľadne Hlohovca samotného, ako i jeho okolia," dodal právny zástupca.



Mesto podľa Kollára pokračuje v rekonštrukčných prácach na zámku. "Od decembra prebieha obnova prvého a tretieho podlažia, na treťom s dotáciou od Ministerstva kultúry SR," informoval Kollár. Mesto schválilo vo svojom rozpočte čiastku na opravu časti fasády, tiež nádvoria, vstupu do zámku a vnútorného vybavenia. "Pokiaľ nenarazíme na nečakané komplikácie, na jeseň tohto roku by sme chceli na treťom podlaží sprístupniť stálu expozíciu Vlastivedného múzea. Na druhom podlaží bude čakať na návštevníkov virtuálna prehliadka objektu a na prvom chceme otvoriť galerijné priestory," dodal primátor. Úvodná výstava by mala byť podľa jeho slov o histórii zámku a o postupe rekonštrukcie. Miesto tam nájde aj infocentrum a bistro pre návštevníkov. Mesto má plán aj pre zámocké pivnice, bude v nich hlohovský salón vín a expozícia dejín miestneho vinárstva. "Nádvorie chceme využívať na kultúrne podujatia," dodal Kollár.



Zámok v Hlohovci má bohatú históriu, funkciu šľachtického sídla prestal plniť po roku 1945. Jeho miestnosti boli vyrabované, časť vybavenia si nechal ešte pred koncom vojny odviezť posledný vlastník gróf Viliam (1887-1959) do zahraničia, po prechode frontu pokračovalo nekontrolovateľné ničenie inventáru. Podľa Benešových dekrétov bol Erdödyovcom zámok za kolaboráciu s Nemcami skonfiškovaný v prospech československého štátu. No podľa súčasného zástupcu dedičov vlastníka zámku a jeho manželku súd v roku 1946 z obvinení z kolaborácie právoplatne oslobodil.