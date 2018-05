Ponechať školu v miestenj časti Hlohovca bolo podľa primátora správne

Škola získala finančnú podporu ministerstva školstva vo výške 108.000 eur a tak môže od septembra tohto roku zamestnať dvoch asistentov učiteľa a jedného špeciálneho pedagóga.

Hlohovec 13. mája (TASR) – Ponechať a nezatvoriť základnú školu (ZŠ) v Šulekove, miestnej časti Hlohovca, sa ukázalo podľa primátora mesta Miroslava Kollára ako správne rozhodnutie mestského zastupiteľstva. Po dvoch rokoch, keď prišlo k výmene na poste riaditeľa, sa nielen počet žiakov zapísaných do prvého ročníka viac ako zdvojnásobil, ale ZŠ Vilka Šuleka sa stala aj podpornou školou pre projekt Rady Európy Inclusive Schools (Inkluzívne školy).



"Veril som v pozitívny vývoj na tejto našej škole, ale nečakal som, že to bude až tak rýchlo," konštatoval Kollár. Školy v obciach podľa jeho slov neplnia len vzdelávaciu funkciu, ale bývajú aj centrom kultúry či spoločenského života, preto tam patria a preto zostala aj tá v Šulekove.



Popri dvoch, ako primátor zhodnotil, dobrých správach má ZŠ aj ďalšiu. Získala finančnú podporu ministerstva školstva vo výške 108.000 eur a tak môže od septembra tohto roku zamestnať dvoch asistentov učiteľa a jedného špeciálneho pedagóga. "To škole vzhľadom na jej štruktúru veľmi pomôže," konštatoval Kollár. V súčasnosti tieto posily pedagogického zboru hľadajú inzerátom.



"Do prvého ročníka sa nám zapísalo 23 žiakov, predtým to bývalo okolo 10 - 11," uviedla pre TASR zástupkyňa riaditeľky ZŠ v Šulekove Anna Bačkádyová. Ocenila najmä prístup rodičov, ktorí sa rozhodli ponechať svoje deti v škole v obci a nevoziť ich do susedného Hlohovca či Leopoldova. "Takto má škola nádej, že jej postupne vzrastie počet žiakov, ktorých je v súčasnosti 110. Sme škola rodinného typu," povedala.