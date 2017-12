Vodárenská spoločnosť v Hlohovci vyhlásila generálny pardon

Vlastníci nehnuteľností v roku 2018 dostávajú druhú šancu a v nasledujúcich deviatich mesiacoch sa môžu bez sankcií pripojiť na splaškovú verejnú kanalizáciu alebo zlegalizovať čierne prípojky.

Hlohovec 29. decembra (TASR) - Spoločnosť Vodárenské a technické služby (VaTS), s.r.o. , ktorej stopercentným vlastníkom je mesto Hlohovec, vyhlásila generálny pardon za neoprávnené používanie kanalizácie. Týka sa 80 nehnuteľností na území mestskej časti Šulekovo, ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Môžu tak bez sankcií urobiť do 30. septembra 2018. VaTS nepripojením alebo nelegálnym pripojením týchto domácností na kanalizačnú sieť ročne prichádza o 10.000 eur, ktoré by inak mohla využiť na ďalšie zefektívnenie svojej činnosti v prospech obyvateľov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová.



"Pred rokom, v januári 2017, spoločnosť VaTS evidovala 153 nepripojených nehnuteľností v Šulekove. Ich vlastníci boli listom vyzvaní na splnenie si zákonnej povinnosti v termíne do 30. septembra 2017. Zareagovala ani nie polovica z nich," uviedla. Vlastníci nehnuteľností v roku 2018 dostávajú od VaTS druhú šancu a v nasledujúcich deviatich mesiacoch sa môžu bez sankcií zo strany prevádzkovateľa pripojiť na splaškovú verejnú kanalizáciu alebo zlegalizovať čierne prípojky.



Generálny pardon sa končí 30. septembra 2018. Dovtedy je možné uzatvoriť zmluvu o odvádzaní odpadových vôd. Všetci, ktorých sa to týka, budú opätovne vyzvaní na uzavretie zmluvného vzťahu. V liste, ktorý bude VaTS v januári odosielať, budú zároveň uvedené všetky informácie o tom, ako postupovať. V prípade zistenia neoprávneného využívania kanalizácie po uplynutí generálneho pardonu bude vodárenská spoločnosť uplatňovať voči porušovateľom zákona nemalú pokutu i náhradu škody.