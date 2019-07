Hniezdenie vzácneho sokola pri Trnave sa potvrdilo po 40 rokoch

Dôvodom úspešného hniezdenia môže byť aj mimoriadne dobrá dostupnosť dôležitej zložky potravy – hraboša poľného, ktorý v aktuálnom roku vykazuje vysoký stav.

Trnava 17. júla (TASR) - Prvýkrát od 70. rokov 20. storočia potvrdili odborníci z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku hniezdenie sokola kobcovitého (červenonohého) v trnavskom regióne. Ide o kriticky ohrozeného dravca, od roku 2013 až doteraz bola známa iba jediná lokalita, v ktorej preukázateľne vychovával svoje potomstvo.



"Koncom 90. rokov na Slovensku hniezdilo 60 až 70 párov tohto sokola. V niektorých lokalitách juhozápadného a juhovýchodného Slovenska to bol pomerne početný druh. Výrazné zmeny poľnohospodárskej krajiny vrátane chemizácie spôsobili, že sa tento vták, pre sfarbenie samčeka ľudovo nazývaný aj dymový, začal z prírody vytrácať. Napokon v roku 2012 už nebol zistený ani jediný hniezdiaci pár," uviedol Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku. Vďaka rôznym projektom, sponzorom a aktívnej práci dokázali ochranári zlepšiť hniezdne i potravné podmienky v piatich historických lokalitách. Na jednej z nich sa podarilo populáciu zachovať a počet párov postupne rastie. "Výsledky aktuálnej sezóny budú známe čoskoro, vyzerá to zatiaľ veľmi pozitívne," doplnil.



Z oblasti Trnavy bolo posledné hniezdenie sokola s červenými nohami preukázané pred 40 rokmi. V roku 2014 sa tam v hniezdnom období vyskytoval pár, ktorý však nezahniezdil. Tento rok sa im to podarilo. "V hniezde, ktoré postavila straka obyčajná, vychovávajú tri mláďatká. O výskyte nás informovali miestni ľudia, s ktorými spolupracujeme," dodal Chavko.



Dôvodom úspešného hniezdenia môže byť aj mimoriadne dobrá dostupnosť dôležitej zložky potravy – hraboša poľného, ktorý v aktuálnom roku vykazuje vysoký stav. Ide o nepravidelný jav, ktorý sa opakuje približne každé tri až štyri roky. Viaceré druhy dravcov a sov tak hniezdia vo vyššom počte párov a majú tiež viac mláďat.