Nový elektromobil má priniesť Hnúšti ekonomické aj ekologické pozitíva

Na kúpu elektromobilu získala hnúšťanská samospráva dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 30 000 eur. Spolufinancovanie mesta má byť viac ako 1500 eur.

Hnúšťa 13. októbra (TASR) – Pozitíva z ekonomického i ekologického hľadiska má priniesť mestu Hnúšťa v Rimavskosobotskom okrese nový elektromobil, ktorý plánuje zakúpiť v blízkej budúcnosti. Pre TASR to povedal primátor Michal Bagačka s tým, že celý projekt je aktuálne vo fáze verejného obstarávania.



"Po ukončení, keď už auto budeme mať, chceme ho využívať na rôzne činnosti v rámci mestského úradu, ale prípadne aj pre školy a rôzne mestské organizácie," uviedol Bagačka, podľa ktorého v prípade, ak sa používanie elektromobilu osvedčí, zvážia využitie takéhoto typu vozidla aj vo väčšom meradle. "Viem si predstaviť, že by takéto auto mala napríklad mestská polícia, podobne ako je to v iných mestách," konkretizoval.



