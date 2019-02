Primátor Hnúšte chce pravidelne informovať o svojej činnosti

Na archívnej snímke uprostred primátor Hnúšte Roman Lebeda a mestskí poslanci počas prvého pracovného zasadnutia mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2018 - 2022, 22. januára 2019 v Hnúšti. Foto: TASR - Branislav Caban

Rád by som to robil na pravidelnej báze. V prvom prípade som informoval o prvých 26 pracovných dňoch od svojho nástupu do funkcie, podotkol Lebeda.

Hnúšťa 2. februára (TASR) – Pravidelný bod o činnosti hlavy mesta a dianí v meste je jednou z noviniek v oblasti informovanosti, ktorú na zasadnutiach mestského zastupiteľstva (MsZ) zavádza nový primátor Hnúšte v okrese Rimavská Sobota Roman Lebeda. Ako uviedol pre TASR, aj takto chce prezentovať svoju prácu obyvateľom.



„Myslím si, že primátorskej práce je veľa a takýmto spôsobom zabezpečíme informačný tok k občanom a aj k poslancom. Rád by som to robil na pravidelnej báze. V prvom prípade som informoval o prvých 26 pracovných dňoch od svojho nástupu do funkcie. Ako mohli ľudia posúdiť, práce je naozaj veľa – sú to desiatky stretnutí a tém, ktoré sa riešili,“ podotkol Lebeda.



Dodal, že ďalšou súvisiacou zmenou je videonahrávanie zasadnutí MsZ, ktoré bude samospráva následne zverejňovať na portáli YouTube, vďaka čomu si jeho vyjadrenia budú môcť pozrieť všetci občania.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.