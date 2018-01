Hodruša-Hámre eviduje v posledných rokoch neustály nárast návštevníkov

Ľudia prichádzajú aj na jednodňovú turistiku, najmä v zimných mesiacoch navštevujú lyžiarske stredisko nad obcou.

Hodruša - Hámre 14. januára (TASR) - Turistické chodníky, cyklotrasy, tajchy, lyžiarske stredisko, ale aj početné pamiatky. To sú lákadlá, ktoré do obce Hodruša - Hámre v Štiavnických vrchoch lákajú každoročne čoraz viac turistov.



Nárast návštevníkov, ktorí do obce prichádzajú, sa podľa starostu Jozefa Urama odráža aj na vzrastajúcom výbere dani za ubytovanie. Kým v roku 2012 vybrala obec na tejto dani len niečo viac ako 1000 eur, v roku 2016 to už bolo vyše 10.100 eur. V súčasnosti je táto sadzba na úrovni 0,40 eura za jedno prenocovanie. Ako uviedol Urama, o jej zvýšení neuvažujú.



Rozrastajúci sa turizmus sa odráža aj na vzhľade obce. Veľa starých domov dostalo v posledných rokoch nový vzhľad, využívané sú nielen ako chalupy, ale aj na komerčné ubytovanie. V dedine v posledných rokoch pribudli aj dva veľké hotely.



"Ľudia prichádzajú aj na jednodňovú turistiku, najmä v zimných mesiacoch navštevujú lyžiarske stredisko nad obcou," podotkol Uram s tým, že v letných mesiacoch sú zase vyhľadávané miestne tajchy.



Tí, ktorí prídu do obce na viac dní, si môžu čas vyplniť turistikou či miestnymi pamiatkami. V dedine je sedem kostolov aj Baňa starovšechsvätých s montanistickou expozíciou. "Málokto vie, že sú tu aj národné kultúrne pamiatky, medzi ktoré patrí aj klopačka, ktorú sme v roku 2017 zrekonštruovali," dodal starosta.



Význam obce z hľadiska cestovného ruchu podporili v uplynulých rokoch aj poslanci kraja, ktorí zaradili tunajšie úseky ciest do zoznamu opravovaných komunikácií. Aktuálne podľa Urama ostali na trase od Žarnovice po lyžiarske stredisko nad obcou ešte dva nezrekonštruované cestné úseky.