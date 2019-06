Hokejové MS prekonali očakávania organizácie Košice Región Turizmus

Úspech zaznamenal i zábavný hokejový anglicko-východniarsky slovník Do you speak Ponashom?

Košice 7. júna (TASR) – Skutočnosť v súvislosti s uplynulými hokejovými majstrovstvami sveta (MS) presiahla očakávania Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Košice Región Turizmus. Na piatkovom stretnutí s médiami v Košiciach to uviedla výkonná riaditeľka organizácie Lenka Vargová Jurková.



„Všetci sme MS vnímali ako obrovskú príležitosť, pretože do kariet nám hralo niekoľko faktorov - hlavne to, že v Košiciach hrala slovenská reprezentácia a oproti šampionátu z roku 2011 sme pre svet aj oveľa kvalitnejšie dostupní," povedala s tým, že oproti predchádzajúcim MS na Slovensku očakávali v Košiciach a v regióne viac návštevníkov, čo sa aj naplnilo.



Ako pripomenula, jedným z cieľov bolo návštevníkov, ktorí môžu šíriť dobré meno východného Slovenska, v tomto regióne zdržať. Bohatú a originálnu ponuku chceli vytvoriť aj pre tých, ktorí nie sú veľkými fanúšikmi hokeja. „Chceli sme, aby v Košickom kraji našli niečo exkluzívne," povedala Vargová Jurková s tým, že aj preto pripravili aktivity ako napríklad živé sochy vo farbách národných tímov alebo projekt Kráľovská hokejová lóža. Prostredníctvom nej chceli prepojiť jedinečné miesta v regióne so športom. Úspech podľa jej slov zaznamenal i zábavný hokejový anglicko-východniarsky slovník Do you speak Ponashom?



„Fanúšikovia, ktorí sem prišli, mali v prvom rade naozaj záujem o hokej, ale aj o gastronómiu. Tá sa im v Košiciach veľmi páčila. Boli spokojní s ľuďmi, s personálom aj s kvalitou služieb, ktorá v Košiciach a v regióne bola. Okrem toho sa pýtali na okolie Košíc a radi navštívili zoologickú záhradu či Alpinku. Čo sa týka regiónu, veľmi sa im páčil Spišský hrad, Tokaj aj kúpalisko na Zemplínskej šírave," spresnila.



Celkové vyhodnotenie prínosu hokejových MS pre východné Slovensko ešte nie je ukončené, aktuálne sa na ňom pracuje. „Dnes už ale vieme povedať, že čo sa týka počtu prenocovaní, čísla boli vyššie ako v roku 2011. Vtedy boli na úrovni 50.000 za celý Košický kraj," dodala. Pozitívne hodnotí aj priebežné výsledky analýz návštevnosti jednotlivých webov a kampane.



Všetky aktivity v súvislosti s MS podľa jej slov pripravili tak, aby mohli pokračovať aj v budúcnosti. „Disponujeme veľkým množstvom digitálneho obsahu, ktorý sa šíril v online priestore a na sociálnych sieťach. Čo sa týka Kráľovskej hokejovej lóže, budeme radi, ak sa stane vzorom pre špeciálne zážitkové produkty, ktoré, verím, budeme vedieť ponúknuť návštevníkom," uzavrela výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus.