Hokejový šampionát je pre Košice i región zatiaľ očakávaným prínosom

Košice 19. mája (TASR) – Hokejové majstrovstvá sveta sú pre Košice i región z hľadiska cestovného ruchu zatiaľ očakávaným prínosom. Pre TASR to uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková s tým, že finálne bilancovanie bude možné až s odstupom času po skončení šampionátu. V každom infopointe sa podľa nej stretávajú s inými typmi požiadaviek a návštevníkov.



„Prichádza sem množstvo domácich návštevníkov, ktorí možno na rozdiel od zahraničných mali lístky len na jeden či dva zápasy. Čo sa týka zahraničných návštevníkov, už na prvý pohľad je zrejmé, že najpočetnejšiu skupinu tvoria fínski fanúšikovia, je tu aj pomerne veľa Britov a fanúšikov Dánska či Nemecka,“ povedala.



Zriadené sú dokopy štyri turistické infopointy. Jeden je na železničnej stanici a ďalšie v obchodnom centre, vo fanzóne v Kulturparku a na letisku. Podľa nej je zaujímavé, že na všetkých týchto miestach sa stretávajú s inými typmi požiadaviek a návštevníkov.



Na železničnej stanici ide prevažne o zahraničných turistov - najmä z Veľkej Británie, Kanady, Fínska a Nemecka, ktorí sa zaujímajú o praktické informácie. Napríklad ako sa dostať na zápas, do fanzóny, kde zoženú oficiálne suveníry. Pýtajú aj na reštaurácie, bary, voľnočasové aktivity v Košiciach a okolí a podobne. „Pomáhame im tiež s prihlásením sa do systému bikesharingu,“ spresnila.



V obchodnom centre sa podľa jej slov najviac zastavujú domáci návštevníci a niekoľko zahraničných. „Často k nám na toto miesto prichádzajú aj poskytovatelia ubytovania, ktorí si od nás berú cudzojazyčné informačné materiály pre svojich hostí,“ dodala Vargová Jurková.



V infopointe na letisku sa v stánku najviac zastavovali Fíni, ďalej Briti, Dáni, ale aj pasažieri zo zámoria. „Okrem klasických turistických dopytov súvisiacich s pohybom po meste sa zaujímajú aj o presuny do Michaloviec, Prešova, Spišskej Novej Vsi, Levoče a podobne, keďže sú ubytovaní aj v týchto mestách. Je to dobrý signál toho, že z majstrovstiev profituje širšie územie kraja a nielen mesto,“ uviedla s tým, že niektorí zahraniční návštevníci sú dokonca ubytovaní i v Hrabušiciach. Využívajú tiež platformu Airbnb a najmä Fíni kempingy.



Ako hovorí, veľký záujem bol aj o živé sochy predstavujúce každú z ôsmich krajín, ktoré hrajú šampionát v Košiciach.