Nový internetový portál poradí, kam na cyklovýlet na Horehroní

Brusno 2. júna (TASR) - Horehronie je už niekoľko rokov označované ako Bike & E-bike región a pre milovníkov cyklistiky ponúka túto sezónu nový internetový portál. Na stránke www.cyklo.horehronie.net nájdu cyklisti zoznam požičovní elektrobicyklov, všetky typy e-bikov s fotografiou, technickými špecifikáciami a všetkými informáciami potrebnými nato, aby si klient mohol bicykel objednať online. Región pritom ponúka sieť piatich požičovní.



„Ponuku požičovní sme rozšírili aj o služby pre rodiny s deťmi a k bicyklom je k dispozícii možnosť doobjednať si aj detskú sedačku a vydať sa na rodinný výlet krásnym regiónom. Bicykle sú vybavené stojanmi na mobil, vďaka čomu si pohodlne stiahnete GPX do mobilnej aplikácie a so sieťou nabíjacích staníc sa môžete vybrať na cyklovýlet aj na miesta, na ktorých ste ešte nikdy predtým neboli,“ uviedla výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková.



Súčasťou nového portálu sú aj odporúčané cyklovýlety, kde si cyklista vyberie spomedzi výletov ten, ktorý mu padne do oka, či už svojou náročnosťou, terénom alebo prevýšením aj s podrobným technickým popisom.



Prostredníctvom portálu je možné prihlásiť sa aj na nedeľné organizované cyklovýlety. Tie začínajú 8. júla a každú nedeľu, až do 26. augusta, je pre cyklistov pripravená nová trasa. Na stránke nájdu záujemcovia zoznam všetkých výletov aj s krátkymi popisom a reálnymi fotografiami a kalendárom obsadenosti.



V ponuke sú výlety z Čertovice, z Heľpy až k vodnej nádrži Čierny Váh, zo Sihly alebo Čierneho Balogu či obľúbeného Salaša Zbojská. Najobľúbenejšou trasou je cyklovýlet na najvyšší cyklobod na Slovensku – Kráľová hoľa.