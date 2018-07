Horehronie bude bližšie k turistom, v Bystrej otvárajú infocentrum

Otvorenie infocentra v Bystrej je aj podľa starostu obce Mariana Albertyho významným krokom pre región.

Bystrá 8. júla (TASR) – Horehronie bude ešte bližšie k svojim návštevníkom. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) REGIÓN HOREHRONIE prináša v aktuálnej letnej sezóne množstvo noviniek na zvýšenie atraktívnosti regiónu. V najnavštevovanejšej rekreačnej oblasti Bystrá otvára 12. júla nové turisticko-informačné centrum (TIC).



"Vďaka možnosti bezprostrednej komunikácie s návštevníkmi regiónu, ubytovacími zariadeniami, podnikateľmi či obyvateľmi, dokážeme zabezpečiť lepšiu a efektívnejšiu informovanosť o aktivitách v celom regióne, a tak dokážeme uspokojiť dopyt vo väčšej miere. Aj vývoj produktov destinácie tak bude ešte viac zodpovedať potrebám trhu," reagoval Ľuboš Ďurinďák, predseda predstavenstva OOCR REGIÓN HOREHRONIE.



Otvorenie infocentra v Bystrej je aj podľa starostu obce Mariana Albertyho významným krokom pre región. "Naša obec je vstupnou bránou do Bystrianskej doliny. Pre turistov je atraktívna, no takáto služba našim návštevníkom i domácim obyvateľom chýbala, preto som sa rozhodol podporiť myšlienku zriadenia infocentra," konštatoval Alberty, podpredseda predstavenstva OOCR REGIÓN HOREHRONIE.



Priestory TIC majú drevený exteriér, interiér, nábytok z paliet, prvú, ale netradičnú wifi zónu v regióne. Množstvo propagačných materiálov z celého regiónu dopĺňajú i lákavé suveníry, či iné horehronské produkty.



"Vďaka podpore a spolupráci zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja sa náš tím ľudí rozrástol o dvoch odborníkov v cestovnom ruchu. Horehronie sa tak môže tešiť koordinátorovi rozvoja a koordinátorovi marketingu v oblasti cestovného ruchu. Verím, že personálna posila prinesie do regiónu nové ďalšie produkty, nápady, kreatívne a úspešné marketingové kampane," doplnila Petra Rizdoňová Hlásniková, výkonná riaditeľka OOCR REGIÓN HOREHRONIE.