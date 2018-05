Horné parkovisko v banskobystrickej Europe prejde od júla obnovou

Zrenovovaná exteriérová parkovacia zóna nebude jedinou novinkou. Rekonštrukčné práce sa týkajú i vchodu pre návštevníkov.

Banská Bystrica 13. mája (TASR) – Po vlaňajšej kompletnej rekonštrukcii podzemných garáží v banskobystrickej Europe od 1. júla čaká aj horné parkovisko obnova.



"Minulý rok sme v dvoch etapách investovali do úprav podzemného parkoviska. Do garáží boli umiestnené nové orientačné značky, priechody pre chodcov a systém LED svetiel, ktorý vodičom zjednodušil hľadanie voľných parkovacích miest v areáli. Podobné úpravy plánujeme urobiť aj tu, keďže mnoho návštevníkov preferuje vonkajšie parkovanie, a tak po lete bude mať parkovisko novú tvár," konštatoval Tomáš Hollý z Europa SC s tým, že v rámci prác vykonajú i sanáciu pojazdnej plochy a tiež vymaľovanie všetkých stien a stĺpov v areáli.



Zrenovovaná exteriérová parkovacia zóna nebude jedinou novinkou. Rekonštrukčné práce sa týkajú i vchodu pre návštevníkov. Karuselové dvere, ktoré sa nachádzajú v prístavbe, budú nové, aby bol prístup do centra komfortnejší, a deti poteší nové ihrisko. Najmenší tam nájdu preliezky, šmykľavky a rôzne hracie prvky. V jeho okolí budú lavičky a voľná wifi zóna.