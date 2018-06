Hornonitrianske folklórne slávnosti predstavia ľudovú kultúru

Aj v tomto ročníku tematicky prepoja organizátori vystúpenia folklórnych skupín a súborov z hornej Nitry s komorným programom, ktorý pripravuje Hornonitrianske múzeum v Prievidzi.

Prievidza 6. júna (TASR) - Hornonitrianske folklórne slávnosti (HFS) opäť poukážu na bohatstvo ľudovej kultúry na hornej Nitre. Festival vstúpi tento rok už do svojho 33. ročníka, hlavný program bude 22. a 23. júna hostiť prievidzský lesopark. Informovala Bibiána Krpelanová z Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, ktoré je hlavným organizátorom podujatia.



Aj v tomto ročníku tematicky prepoja organizátori vystúpenia folklórnych skupín a súborov z hornej Nitry s komorným programom, ktorý pripravuje Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. V oboch si teraz pripomenú 100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny.



Festival začne inscenovaným programom o živote v časoch Veľkej vojny s prezentáciou muzeálií a vystúpením folklórnej skupiny Košovan z Kanianky pod názvom Po roku štrnástom..., ktorý pripravilo prievidzské múzeum a návštevníci si ho budú môcť pozrieť v jeho priestoroch 21. júna o 17.00 h.



Súčasťou HFS bude opäť i rezbárske sympózium pod názvom Kresané z dreva, svoje výtvory budú rezbári v lesoparku tvoriť už od 18. júna, no slávnostne ich predstavia na vernisáži 22. júna o 16.30 h. V tento deň od 16.45 h bude hlavné pódium patriť otvoreniu slávností, a to prostredníctvom programu Uvítanka, po ktorom budú nasledovať malí folkloristi s programom Veselože. Program gajdošov Gdo chce pekne gajduvať o 19.00 h pripravuje slovenský gajdoš a výrobca gájd Juraj Dufek, temperament cigánskych a maďarských piesní zase prinesie o 20.00 h na hornú Nitru Cigánska ľudová hudba Maroša Rusňáka z Rožňavy. Program uzavrie o 21.00 h univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice.



Sté výročie ukončenia prvej svetovej vojny pripomenú aj folklórne skupiny 23. júna o 17.00 h v komponovanom programe Tak písali ženy mužom do boja. O 19.30 h bude festival pokračovať komorným programom Pieseň v mojom živote. Modernú vlnu do tohtoročných slávností vnesie o 20.30 h vystúpenie alternatívnej ľudovej hudby Ľudové mladistvá. Jedným z vrcholov podujatia bude o 21.30 h vystúpenie detského folklórneho súboru Malý Vtáčnik z Prievidze, ktorý sa predstaví v detskej ľudovej spevohre Sedem zhavranelých bratov.



Okrem vystúpení na hlavnom pódiu doplnia atmosféru slávností aj sprievodný program v podobe rezbárskeho sympózia, ochutnávky tradičných jedál z obcí hornej Nitry, jarmoku ľudových remesiel, tvorivých dielní, školičky a školy tanca.