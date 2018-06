Hornonitrianske folklórne slávnosti ukážu bohatstvo ľudovej kultúry

Najväčší regionálny folklórny festival vstúpil v piatok do svojho 33. ročníka, v prievidzskom lesoparku v piatok a sobotu 23. júna ponúkne vystúpenia skupín a súborov z regiónu i sprievodný program.

Prievidza 22. júna (TASR) - Hornonitrianske folklórne slávnosti (HFS) opäť poukážu na bohatstvo ľudovej kultúry na hornej Nitre. Najväčší regionálny folklórny festival vstúpil v piatok do svojho 33. ročníka, v prievidzskom lesoparku ešte v piatok a sobotu 23. júna ponúkne vystúpenia skupín a súborov z regiónu i ďalší sprievodný program.



"Program sme postavili tradične, ale zároveň i netradične s množstvom noviniek. Pokračujeme v tej tradícii, že veľké regionálne programy, v ktorých sa predstavujú folklórne skupiny a súbory z hornej Nitry, sa snažíme tematicky zamerať. Že to nie je len voľné zoskupenie, voľná mozaika, ale je tam vždy nejaká téma. V tomto roku sme sa rozhodli pre pripomenutie si 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny," uviedla pre TASR Ľudmila Húsková, riaditeľka Regionálneho kultúrneho centra (RKC) v Prievidzi, ktoré je hlavným organizátorom podujatia.



Po prvý raz sa RKC v Prievidzi podľa nej podarilo scénický program obohatiť aj menšou sprievodnou výstavou fotografií. "Na návštevníkov čaká veľké množstvo ďalších sprievodných aktivít, popri pódiovom programe okrem spomínanej výstavy fotografií je tu ďalšia, ktorá mapuje minulé ročníky podujatia. Obľúbenou súčasťou slávností je aj prezentácia tradičnej ľudovej kuchyne obcí nášho regiónu. V Galérii Regionart sme tiež pripravili výstavu pri príležitosti životného jubilea významného keramikára, zberateľa a nadšenca ľudovej kultúry Rasťa Haronika. Je reprezentatívnym prierezom jeho činnosti po jednotlivých dekádach," priblížila.



Organizáciou HFS sa organizátori už vyše tri desaťročia podľa Húskovej snažia dosiahnuť jeden a ten istý cieľ. "Uchovať živý odkaz tradičnej ľudovej kultúry, pretože to nie je len v tej kráse piesní, ale je v tom ukrytá hlboká filozofia, ktorá nám môže pomôcť aj v súčasnom živote, len sa musíme naozaj sústrediť, musíme poznať tú tradíciu a vedieť sa z nej poučiť," dodala.