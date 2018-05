Múzeum v Prievidzi pripravilo k sviatku múzeí špeciálny program

V rámci špeciálneho podujatia Múzeum dokorán 18. a 19. mája pripravilo pre svojich návštevníkov výstavy, prezentácie i tvorivú dielňu.

Prievidza 17. mája (TASR)- Medzinárodný deň múzeí si pripomenie i Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. V rámci špeciálneho podujatia Múzeum dokorán 18. a 19. mája pripravilo pre svojich návštevníkov výstavy, prezentácie i tvorivú dielňu, informovala Jana Vidová zo sekretariátu kultúrnej inštitúcie.



Medzinárodný deň múzeí, sviatok všetkých múzejníkov, ich poslania i výsledkov ich práce, ktoré často zostávajú pred širokou verejnosťou ukryté, vstupuje v tomto roku do svojej piatej desaťročnice. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pri tejto príležitosti pripravilo pre svojich návštevníkov dvojdňový program s cieľom sprístupniť kultúrne tradície a dedičstvo, zdieľať a ozrejmiť potrebu jeho záchrany čo najširšej verejnosti.



V piatok 18. mája od 8.00 h do 17.00 h sa bude môcť verejnosť zapojiť do rôznych aktivít. Vyskúšať si výrobu textílií krížením osnovných a útkových nití v rámci programu Oživených remesiel a bude si môcť prezrieť i aktuálnu výstavu pripravenú k storočnici Československej republiky pod názvom Z víru vojny zrodená.



Sobota 19. mája bude venovaná špeciálnemu podujatiu Noci múzeí pod názvom Keď vojna bola, ktoré návštevníkom priblíži tradičné odievanie a život v časoch Veľkej vojny. Prezentácia bude oživená folklórnym vystúpením skupiny Košovan. Podujatie sa začne o 20.00 h.



Návštevníci si tiež budú môcť v rámci podujatia prezrieť i stálu expozíciu Historiae superior nitriensis o vývoji prírody a spoločnosti na hornej Nitre, výstavy Bonsai 2018 o miniatúrnych stromoch a Zoborská listina 1113 o prameni k dejinám hornej Nitry. Prievidzskí múzejníci tiež pripravili hádankový cyklus Hádajme! a 13. diel prezentácie remesiel Prievidzské cechové dni, ktoré budú o vinohradníkoch.