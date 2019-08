Horskí a leteckí záchranári v noci pomáhali v štyroch prípadoch

V nočných hodinách kontaktovali HZS aj dvaja Izraelčania, ktorí po celodennej túre už nevládali samostatne zostúpiť.

Vysoké Tatry 16. augusta (TASR) – Horskí i leteckí záchranári majú za sebou štyri nočné záchranné akcie vo Vysokých Tatrách. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali o tom, že najprv ich ešte vo štvrtok (15. 8.) vo večerných hodinách požiadali o pomoc horolezci. Pri zlaňovaní z Volej veže zasiahol padajúci kameň jedného z nich a 36-ročnému Poliakovi zranil dolnú končatinu.



Horskí záchranári požiadali o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe (VZZS ATE) z Popradu, ktorá vzala na palubu záchranára HZS a smerovali do Mengusovskej doliny. „Lekárku vysadili pri Žabích plesách a záchranára pomocou navijaka priamo pri postihnutom horolezcovi. Na mieste mu poskytol neodkladnú pomoc a pripravil ho na transport pomocou trojrohej sedačky. Následne boli letecky vyslobodení z horolezeckého terénu a po medzipristátí a poskytnutí lekárskej starostlivosti leteli do Starého Smokovca,“ uvádza HZS na svojej stránke.



Ešte počas tejto záchrannej akcie záchranárov požiadali o pomoc z Kežmarského štítu. Po približne 20-metrovom páde ostal poľský horolezec v šoku, nemal však vážnejšie poranenia. HZS opätovne požiadala o súčinnosť posádku VZZS ATE, ktorá po odovzdaní pacienta z Volej veže pokračovala s horským záchranárom priamo na Kežmarský štít. Po lokalizácii postihnutých približne 100 metrov pod vrcholom v južnej stene na mieste vysadili záchranára HZS, ktorý pripravil pacienta na letecký transport. Po medzipristátí na Skalnatom plese museli leteckí záchranári akciu pre tmu a dotankovanie paliva ukončiť. „Horského záchranára s 32-ročným pacientom vysadili na heliporte v Starom Smokovci a posádka VZZS ATE sa vrátila na základňu v Poprade. Horolezca odovzdala privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci na prevoz do nemocnice na ďalšie vyšetrenia,“ doplnila HZS.



Pod vrcholom Kežmarského štítu ostal druhý nezranený poľský horolezec, ktorému záchranári odporučili prečkať noc na mieste a v skorých ranných hodinách sa v záchrannej akcii pokračovalo. Z Popradu vzlietla posádka VZZS ATE, ktorá spoločne s horským záchranárom smerovala na Kežmarský štít. Pri horolezcovi pomocou navijaka vysadili záchranára, ktorý ho pripravil na letecký transport. Následne ich vrtuľník vysadil na heliporte v Starom Smokovci, 32-ročný horolezec bol po noci strávenej pod vrcholom mierne podchladený, ale nepotreboval zdravotnícku starostlivosť.



V nočných hodinách kontaktovali HZS aj dvaja Izraelčania, ktorí po celodennej túre už nevládali samostatne zostúpiť. Vychádzali zo Ždiaru a ďalej šli cez Široké sedlo, Sedlo pod Svišťovkou na Skalnaté pleso, odkiaľ začali zostupovať do Tatranskej Lomnice. „Na zostupe začal 32-ročný turista pociťovať bolesti v kolenách, pre ktoré už nedokázal pokračovať. Nachádzali sa na medzistanici Štart,“ ozrejmila HZS. Záchranári im po príchode na miesto poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne ich terénnym vozidlom transportovali do Tatranskej Lomnice.



Po skončení záchrannej akcie HZS opäť požiadala o pomoc izraelská dvojica, ktorá sa nachádzala pod Veľkou Svišťovkou, kde ju zastihla tma a nedokázala samostatne pokračovať. Horskí záchranári jej po príchode poskytli neodkladné ošetrenie a následne 29-ročný pár v sprievode záchranárov zostúpil do Tatranskej Lomnice.