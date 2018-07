V stredu sa s prosbou o pomoc obrátil 27-ročný Poliak, ktorý na tiesňovú linku oznámil, že pri schádzaní z Prostredného hrotu uviazol v jednom zo žľabov spadajúcich do Veľkej Studenej doliny.

Vysoké Tatry 5. júla (TASR) - Horskí i leteckí záchranári majú za sebou tri náročné akcie vo Vysokých Tatrách. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že najprv sa v stredu (4.7.) v podvečerných hodinách s prosbou o pomoc obrátil 27-ročný Poliak, ktorý na tiesňovú linku oznámil, že pri schádzaní z Prostredného hrotu uviazol v jednom zo žľabov spadajúcich do Veľkej Studenej doliny.



Napriek tomu, že mal pri sebe lano, nebol schopný samostatného zostupu. O súčinnosť požiadala HZS posádku Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Air-Transport Europe (VZZS ATE) z Popradu, ktorá na heliporte v Starom Smokovci vyzdvihla na palubu vrtuľníka záchranára HZS a spoločne smerovali do doliny. Poliak poskytol GPS súradnice, ktoré uľahčili jeho lokalizáciu. Pomocou navijaka k uviaznutému mužovi spustili horského záchranára, ktorý ho pripravil na transport. Následne oboch letecky evakuovali zo steny a po medzipristátí letecky transportovali späť na heliport.



Počas prebiehajúcej akcie v masíve Prostredného hrotu sa na tiesňovú linku HZS dovolal aj 34-ročný slovenský horolezec. "Počas lezenia v oblasti Javorových štítov vo Veľkej Studenej doline sa uvoľnil kameň, ktorý ho zasiahol do dolnej končatiny a ramena a spôsobil mu vážne poranenie. Prvú pomoc mu poskytla spolulezkyňa," uviedla HZS na svojej stránke. Za tmy však už nebolo možné nasadiť leteckú techniku, GPS súradnice, ktoré postihnutý odoslal prostredníctvom aplikácie HZS ukazovali, že sa nachádza v hornej časti Javorovej škáry, spadajúcej do Zadnej Javorovej doliny.



Vzhľadom na ťažko dostupný terén, v ktorom sa zranený nachádzal, a neletové podmienky, záchranári HZS zvážili všetky okolnosti a po konzultácii s oznamovateľom sa dohodli, že obaja horolezci, ktorí mali pri sebe veci na bivak, prečkajú noc v stene. Vo štvrtok hneď po svitaní v oblasti Javorovej škáry z vrtuľníka vysadili záchranárov HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry, ktorí zlanili k zranenému, poskytli mu neodkladné zdravotné ošetrenie a pripravili na letecký transport. O súčinnosť požiadali poľských leteckých záchranárov, keďže tí disponujú vybavením, ktoré bolo potrebné pri tejto záchrannej akcii. Postihnutého spolu so spolulezkyňou pomocou leteckej techniky vyslobodili zo steny a letecky transportovali do Starého Smokovca. Tam ho odovzdali posádke Rýchlej zdravotnej pomoci a previezli do nemocnice v Poprade.



Do tretice sa s HZS v nočných hodinách spojili poľskí kolegovia s oznámením, že pri lezení v oblasti Zadného Gerlachu uviazli pri zostupe dvaja poľskí horolezci. "Poliaci pravdepodobne s príchodom noci stratili orientáciu a ostali v stene spadajúcej do Velickej doliny. Obaja boli bez zranení a rovnako schopní prečkať na mieste noc do príchodu záchranárov," priblížila HZS. V ranných hodinách štartovala posádka vrtuľníka VZZS ATE z Popradu spolu s horským záchranárom na palube k uviaznutým. Dvojicu horolezcov pomocou leteckej techniky evakuovali z terénu a transportovali opäť na heliport.