Horskí i leteckí záchranári pomáhali v Tatrách zranenému Nemcovi

Vysoké Tatry 1. júla (TASR) - V prvý júlový deň dopoludnia prijala Horská záchranná služba (HZS) žiadosť o pomoc pre 70-ročného klienta horského vodcu vo Vysokých Tatrách. Ako o tom HZS informovala na svojej internetovej stránke, pod Kotlovým štítom ho zasiahol uvoľnený skalný blok, následkom čoho utrpel otvorenú zlomeninu v oblasti prstov na ruke a bol v šoku.



"O súčinnosť sme požiadali leteckých záchranárov, ktorí z heliportu v Starom Smokovci vzali na palubu záchranára HZS. Toho po prílete do oblasti vysadili k pacientovi za pomoci navijaka. Zranenému mužovi poskytol neodkladnú prvú pomoc, ošetrenie a pripravil ho na transport," priblížila záchrannú akciu HZS.



Následne oboch za pomoci vrtuľníka evakuovali z terénu a boli letecky dopravení na heliport do Starého Smokovca. Tam zraneného muža nemeckej národnosti preložili na palubu vrtuľníka a posádka leteckých záchranárov ho transportovala do popradskej nemocnice.