Horskí záchranári pomáhali v Nízkych Tatrách trom zraneným turistom

Na zjazdovej trati, po zrážke dvoch lyžiarov, utrpela vážny úraz hlavy 40-ročná slovenská lyžiarka

Poprad 2. apríla (TASR) - Horskí záchranári zasahovali vo Veľkonočný pondelok v Nízkych Tatrách pri troch vážnych úrazoch. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej webovej stránke.



Na zjazdovej trati, po zrážke dvoch lyžiarov, utrpela vážny úraz hlavy 40-ročná slovenská lyžiarka. Na miesto nehody letela aj posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu, ktorá pri zranenej vysadila lekárku.



Medzičasom bol spod Meteorologického žľabu, na severnej strane Chopku, nahlásený úraz hornej končatiny 17-ročného slovenského lyžiara. "Lyžiara na mieste ošetrili záchranári HZS, končatinu mu zafixovali a z kotla ho prevzala posádka vrtuľníka. Lyžiar bol vzápätí transportovaný na Rovnú hoľu, odkiaľ ho za pomoci snežného skútra previezli záchranári k privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci. Na Rovnej holi následne naložili záchranári na palubu zranenú lyžiarku, ktorá bola po napojení na umelú pľúcnu ventiláciu transportovaná do nemocnice v Poprade," uvádza sa na stránke.



Na južnej strane Chopka zasahovali záchranári HZS po páde 23-ročnej slovenskej lyžiarky na jednom z traverzov. "Pádom si spôsobila poranenie hlavy, a tiež sa na mieste nedal vylúčiť úraz chrbtice. Lyžiarka bola pri vedomí, bola zafixovaná do vákuového matraca a transportovaná na Srdiečko. Pre závažnosť úrazu bola na miesto vyslaná posádka VZZS zo Žiliny, ktorá pacientku previezla do nemocnice v Banskej Bystrici," informuje HZS.