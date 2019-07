Horskí záchranári pátrali v Slovenskom raji po matke s dcérou

Horskí záchranári pátrali v SloObe odišli popoludní po žlto značenom chodníku na vrch Piecok, odkiaľ sa do zotmenia nevrátili a nebolo možné sa s nimi skontaktovať.venskom raji po matke s dcérou

Hrabušice 28. júla (TASR) – Horskí záchranári v sobotu (27. 7.) pátrali po 48-ročnej žene a jej sedemročnej dcére, ktoré sa nevracali z túry v Národnom parku Slovenský raj. O pomoc podvečer požiadal turista českej národnosti, išlo o jeho manželku a dcéru. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



Obe odišli popoludní po žlto značenom chodníku na vrch Piecok, odkiaľ sa do zotmenia nevrátili a nebolo možné sa s nimi skontaktovať.



"Dvojicu odišli do terénu hľadať záchranári HZS z Oblastného strediska Slovenský raj, ktorí prehľadávali ich plánovanú trasu. Medzitým sa oznamovateľovi podarilo telefonicky spojiť s manželkou, ktorá ho informovala, kde sú. Počas návratu sa záchranári HZS na základe tejto informácie stretli s turistkami na zeleno značenom chodníku pred Pieckami," uvádza HZS s tým, že matka a dcéra z vrchu Piecok pokračovali smerom na Malú Poľanu, odkiaľ si mysleli, že sa vracajú späť tou istou trasou. Dostali sa však na červenú značku, ktorá vedie Veľkým Sokolom, preto sa ich túra značne predĺžila.



Turistky neutrpeli žiadne poranenie, záchranári HZS ich odprevadili do ubytovacieho zariadenia na Pieckach a pátracia akcia bola ukončená.