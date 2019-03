Horskí záchranári pomáhali mužovi v Štefanovej, ktorý skolaboval

Resuscitáciu riadil operátor záchrannej zdravotnej služby po telefóne, horskí záchranári v nej pokračovali do príchodu posádok rýchlej pomoci.

Terchová 9. marca (TASR) – Horskí záchranári z Malej Fatry pomáhali v sobotu dopoludnia 47-ročnému mužovi, ktorý skolaboval v rodinnom dome v terchovskej osade Štefanová. Informovali o tom na oficiálnej webovej stránke.



Horských záchranárov požiadali o súčinnosť z tiesňovej linky 155. Resuscitáciu už riadil operátor záchrannej zdravotnej služby (ZZS) po telefóne, horskí záchranári v nej pokračovali do príchodu posádok rýchlej pomoci. „Záchranné zložky resuscitovali ďalších 15 minút. Aj s podporou medikamentóznej liečby sa u muža podarilo obnoviť životné funkcie. Pacienta následne naložili do sanitky a transportovali do nemocnice,“ uvádza sa na stránke.