Horskí záchranári pomáhali turistke s bolesťami v hrudníku

Terchová 19. februára (TASR) – Pomoc horských záchranárov potrebovala v utorok v podvečer 41-ročná slovenská turistka v Dolných Jánošíkových dierach v Malej Fatre. Pociťovala bolesti na hrudníku spojené so sťaženým dýchaním.



Horská záchranná služba (HZS) na webovej stránke informuje, že po príchode na miesto poskytli pacientke neodkladnú zdravotnícku starostlivosť a následne ju transportovali do Bieleho potoka. Tu ju odovzdali privolanej posádke Rýchlej zdravotnej pomoci na prevoz do nemocnice.