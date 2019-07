Horskí záchranári pomáhali turistke v Slovenskom raji

Žena si zranila nohu.

Hrabušice 5. júla (TASR) – Horskí záchranári v piatok dopoludnia pomáhali v Slovenskom raji turistke so zranením nohy. Následne ju previezli do nemocnice. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



„S HZS sa spojil turista, ktorý nahlásil úraz dolnej končatiny slovenskej turistky na červenom turisticky značenom chodníku medzi Kláštoriskom a Podleskom. Záchranári HZS na mieste turistke končatinu ošetrili a zafixovali,“ uvádza s tým, že ženu transportovali pomocou terénneho vozidla HZS do nemocnice v Spišskej Novej Vsi na ďalšie ošetrenie.