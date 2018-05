BOLI V POHOTOVOSTI: Záchranári pomáhali v Malej Fatre štyrom turistom

Záchranári ich lokalizovali a následne ich odprevadili do osady Podrozsutec, odkiaľ pokračovali terénnym vozidlom do Terchovej.

Terchová 20. mája (TASR) – Členovia Horskej záchrannej služby (HZS) zasahovali v sobotu (19.5.) popoludní dvakrát v Malej Fatre. Pomáhali trojici slovenských turistiek a 72-ročnému Čechovi.



Ako informovala HZS na svojej webovej stránke, o pomoc ich požiadala trojica turistiek, ktoré absolvovali túru cez Jánošíkove diery a následne chceli schádzať po turistickom chodníku cez Malý Rozsutec. Dostali sa však do nedostupného terénu, v ktorom uviazli. Záchranári ich lokalizovali a následne ich odprevadili do osady Podrozsutec, odkiaľ pokračovali terénnym vozidlom do Terchovej, kde mali zaparkované vlastné motorové vozidlo.



Počas záchrannej akcie kontaktoval záchranárov aj český turista, ktorý bol spoločne so svojim 72-ročným otcom na túre. V Snílovskom sedle začal otec pociťovať nevoľnosť a celkové vyčerpanie. Záchranári požiadali o mimoriadne spustenie lanovky a za jej pomoci transportovali muža do Vrátnej, odkiaľ už pokračoval so svojimi príbuznými do ubytovacieho zariadenia.