Horskí záchranári pomáhali vo Vysokých Tatrách českému turistovi

Ten si pri Popradskom plese poranil dolnú končatinu v oblasti členka.

Vysoké Tatry 2. júla (TASR) – Záchranárov Horskej záchrannej služby (HZS) vo Vysokých Tatrách požiadal o pomoc v nedeľu (1.7.) podvečer český turista, ktorý si pri Popradskom plese poranil dolnú končatinu v oblasti členka. Informuje o tom Horská záchranná služba na webovej stránke.



Záchranári mu príchode na miesto poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne ho terénnym vozidlom transportovali do Starého Smokovca, kde ho odovzdali privolanej posádke RZP na prevoz do nemocnice.



Ratovali aj vyčerpanú turistku na Chopku

Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) boli v nedeľu (1.7.) vo večerných hodinách požiadaní o pomoc pre 26-ročnú turistku, ktorá bola v oblasti Chopku na hrebeni Nízkych Tatier. Informuje o tom Horská záchranná služba na webovej stránke.



Po celodennej túre pociťovala slabosť a celkové vyčerpanie a nedokázala už samostatne pokračovať. Záchranári jej poskytli po príchode neodkladnú zdravotnú starostlivosť a potom ju transportovali do Jasnej, kde bola ubytovaná.