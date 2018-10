Hrad Lednica počas turistickej sezóny navštívilo asi 6000 ľudí

Hrad plnil v minulosti veľmi dôležitú funkciu - strážil cestu, ktorá viedla cez údolie do českého kráľovstva.

Lednica 7. októbra (TASR) - Na hrade Lednica nad rovnomennou obcou v okrese Púchov ukončili tento víkend turistickú sezónu. Na zrúcaninu hradu v Bielych Karpatoch si tento rok našlo cestu možno 6000 ľudí.



"Tohtoročná turistická sezóna bola veľmi úspešná. Prišlo omnoho viac turistov ako minulý rok. Minulý rok sme mali evidovanú návštevnosť viac ako 4000 ľudí, tento rok to bude možno o dve tisícky viac. A začína sa nám prejavovať aj zvláštny turistický fenomén, a síce, že nám chodia turisti každý rok na hrad pozerať postup prác, ako postupujeme s opravou hradíku," povedal pre TASR sprievodca na hrade Ľuboš Červený.



Hrad počas turistickej sezóny podľa neho žije i viacerými podujatiami. "Každoročne na hrade robíme veľkú akciu Noc hradných zrúcanín, keď tu máme program, v dedine zase organizujú dožinky, počas ktorých zavíta na tento malý hrad okolo 600 ľudí. Každoročne máme otvorenie a uzatváranie hradnej brány, otvorenie býva okolo Veľkej noci a uzatváranie takto v polovici októbra," spresnil.







Prispieť na obnovu hradu môžu i turisti, a to finančným príspevkom na účet združenia, zaplatením dobrovoľného vstupného alebo zakúpením suveníru. Medzi návštevníkmi sú však i takí, ktorí by sa radi na prácach na obnove priamo aj podieľali. "Môžu prísť na hrad na brigády, ktoré organizujeme párkrát do roka, kde ich i zaškolíme," priblížil sprievodca.



Hrad Lednica podľa neho postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia ako pohraničný strážny hrad, plnil veľmi dôležitú funkciu a strážil cestu, ktorá viedla cez údolie do českého kráľovstva. "Vystriedal veľké množstvo majiteľov a jeho najväčšími turistickými lákadlami sú určite tunel, ktorý má 12 metrov, je vysekaný cez skalu ako jediný prístup do palácových miestností. A potom taká rarita, 80 schodov vysekaných do skaly na vrchole brala, ktoré viedli na pozorovateľňu, na vežu, ktorá sa volala Straka. Aj dnes sa tam turisti dostanú a sú tam nádherné výhľady na okolie," dodal.