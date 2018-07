Hrad v Starej Ľubovni ožil rozprávkou Dlhý, Široký a Bystrozraký

Rozprávka sa bude hrať na hrade až do nedele 22. júla. Vystupuje v nej 29 hercov prevažne zo Starej Ľubovne, terajší a bývalí žiaci Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča v Starej Ľubovni.

Stará Ľubovňa 17. júla (TASR) – V poradí svoj 12. ročník začala v pondelok (16.7.) písať obľúbená rozprávka s pesničkami na hrade Ľubovňa. Tentoraz si scenárista, režisér a autor niekoľkých detských knižiek Peter Karpinský, ktorý je s podujatím spätý od jeho vzniku, vybral ako predlohu známu rozprávku Dlhý, Široký a Bystrozraký. „Obliekol ju však do úplne nového šatu," uviedla vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeže na Mestskom úrade v Starej Ľubovni Eva Kollárová, ktorá sa aj tento rok opäť podpísala pod texty piesní.



Hudbu skomponovali Maroš Matoľák a Daniel Lazorčák, jednu pieseň napísal aj Adam Kollár. Rozprávka sa bude hrať na hrade až do nedele 22. júla, každý deň o 10.30 h., 12.30 h., 14.30 h. a 16.30 h. Vystupuje v nej 29 hercov prevažne zo Starej Ľubovne, terajší a bývalí žiaci Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča v Starej Ľubovni, ale aj ich priatelia zo Spišskej Novej Vsi, Košíc či Bratislavy. „S rozprávkou prejdú návštevníci celý hrad. V prípade nepriaznivého počasia sa príbeh bude odohrávať v renesančnom paláci. Cena vstupného na hrad počas konania divadla zostáva nezmenená," doplnila Kollárová.



Hradné divadlá začali v Starej Ľubovni písať svoju históriu v roku 2006. Návštevníci ľubovnianskej dominanty si vtedy mohli pozrieť predstavenie Móric Beňovský – kráľ kráľov. Každý rok pribudlo nové divadlo, okrem roku 2009, kedy sa rekonštruoval renesančný palác. „Aktuálna rozprávka hovorí o tom, že v istom kráľovstve žil princ, ktorý by sa rád oženil. Núkali sa mu rôzne grófky, kňažné, vojvodkyne, ale on sa rozhodol, že si za ženu vezme tú, ktorej obraz zazrel ukrytý vo vysokej veži. Aj v príbehu s pesničkami Dlhý, Široký a Bystrozraký sa spočiatku všetko zamotá. Princezná, ktorá princovi padla do oka, je totiž uväznená v zámku zlej čarodejnice. Princ sa teda musí vybrať do sveta, aby princeznú zachránil," priblížila dej Kollárová.



Vlani si na Ľubovniansky hrad prišlo rozprávku Soľ a láska nad zlato pozrieť približne 5000 návštevníkov. Najbližšie sa môžu turisti tešiť napr. na rekonštrukciu historickej udalosti "Keď sa kráľ z víťaznej bitky na hrade zastaví" a ďalšie podujatia pripravilo vedenie aj v auguste a v septembri.