Hrad Zborov ponúka návštevníkom v okolí možnosť stanovania i opekania

Zborov 16. júla (TASR) – Zborovský hrad prešiel v uplynulom období rozsiahlou rekonštrukciou. Od roku 2010 sa o jeho obnovu a záchranu s využitím projektu prác pre dlhodobo nezamestnaných a dobrovoľníckej práce nadšencov histórie snaží Občianske združenie na záchranu Zborovského hradu.



"V máji tohto roku uviedli do prevádzky nový most do vstupnej bránovej veže Zborovského hradu, ktorý je situovaný rovnako ako v minulosti. Prvým krokom k jeho obnove bol archeologický výskum a domurovanie časti zničeného predbránia. Na hrade sú rozmiestnené tabuľky, ktoré poskytujú informácie o jeho histórii. Pri hrade sa nachádzajú upravené ohniská s možnosťou opekania a je tu povolené aj stanovať," uviedol riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Šariš – Bardejov Radomír Jančošek.



Hrad Zborov je národnou kultúrnou pamiatkou a má podľa jeho slov zaujímavú históriu, rovnako ako dedina na jeho úpätí. Dejiny tu zaznamenali boje nielen v stredoveku, ale aj počas prvej svetovej vojny.



"Hrad bol centrom Makovického panstva, ktoré sa radilo medzi najväčšie. Jeho vlastníci patrili k najvýznamnejším rodom v Uhorsku. Boli to Cudarovci, Rozgoňovci, Tárcaiovci, Šerédiovci, Rákociovci. Mnohí z nich boli šarišskými županmi, Rákociovci takmer sto rokov. Šerédiovci hrad prebudovali na renesančnú pevnosť s dvomi okruhmi hradieb kvôli tureckej hrozbe. Gašpar I. Šerédi dostal hrad od kráľa za zásluhy v boji proti Turkom. Bol kapitánom Horného Uhorska. Pred Dlhou Lúkou je pamätník Gašpara II. Šerédiho. Podľa povesti zomrel na tomto mieste od žiaľu, lebo musel predať svoj milovaný hrad. Socha Gašpara Šerédiho vyrezaná z kmeňa zlomenej jedle víta návštevníkov hradu Zborov pred jeho vstupnou bránou," priblížil Jančošek.



Ako ďalej uviedol, dedina Zborov bola centrom Makovického panstva, kde si jeho páni postavili tri kaštiele. "Zachovali sa iba obvodové múry šerédiovského kaštieľa. V parku pred ním a rákociovským kostolom svätej Žofie sú drevené sochy osobností spojených so Zborovom vrátane Gašpara a Juraja Šerédiho," doplnil Jančošek.



Obec Zborov je najväčšou obcou Bardejovského okresu a je vzdialená 9 kilometrov od Bardejovských Kúpeľov. Priamo z Bardejovských Kúpeľov cez Zborovský hrad je vybudovaný okružný náučný chodník. Celý okruh je turisticky nenáročný a trvá podľa Jančošeka štyri hodiny. Kratšia turistická trasa na hrad vedie priamo zo Zborova z ulice Podhradie a trvá asi 40 minút.