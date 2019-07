Hradné hry Žofie Bosniakovej zavedú návštevníkov do stredoveku

Mnohých určite priláka aj pravidelná letná aktivita s názvom Oživená Paseka, kde si môžu záujemcovia vyskúšať lukostreľbu, zblízka si pozrieť kováčsku dielňu či ochutnať stredovekú kuchyňu.

Strečno 25. júla (TASR) - Považské múzeum v Žiline pripravilo na nedeľu 11. augusta ďalší ročník Hradných hier Žofie Bosniakovej na hrade Strečno. Podujatie venované najznámejšej majiteľke hradu zavedie návštevníkov do obdobia stredoveku. TASR o tom informovala marketingová pracovníčka múzea Magdaléna Lacková.



Program sa začne o 9.00 h. „Stredoveké hry a žartovné šermiarske ukážky predvedie skupina historického šermu Wagus. So zaujímavým vystúpením sa predstavia aj sokoliari zo skupiny FALCONARII. Orientálnym tancom divákov očarí Trio Isabelle a malých i veľkých zabaví mím Miro Kasprzyk. Streľba z ľahkého poľného dela delostrelca Čara a jeho družiny dodá celému podujatiu správnu dobovú atmosféru,“ priblížila správkyňa hradu Strečno Katarína Repáňová.



Pre hostí bude pripravený tiež remeselnícky jarmok a detský drevený kolotoč v Stredovekej dedine Paseka, ktorá bude prístupná do 17.45 h. „Mnohých určite priláka aj pravidelná letná aktivita s názvom Oživená Paseka, kde si môžu záujemcovia vyskúšať lukostreľbu, zblízka si pozrieť kováčsku dielňu či ochutnať stredovekú kuchyňu,“ doplnila Lacková.